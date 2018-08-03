Новости

ТЦ «Арена» в Иркутске не устранил нарушения, несмотря на предписания прокуратуры

3 августа 2018
Фото: Яндекс.Карты

Читайте также:

На лечение детей, пострадавших при возгорании в ТРЦ «Комсомолл», направили более 1 млн рублей из бюджета Иркутской области
25 июня 2018
ТЦ «Экспресс» частично возобновил работу в Иркутске
25 июня 2018

По иску прокурора Ленинского района Иркутска суд обязал устранить нарушения требований пожарной безопасности в торговом центре «Арена».

По информации пресс-службы прокуратуры Приангарья, в ходе проверки ТЦ были выявлено несколько нарушений: не работает система автоматической пожарной сигнализации, система оповещения и управление эвакуацией людей при пожаре; в подвале нет двух эвакуационных выходов; на пути эвакуации установлена криволинейная лестница, ведущая из подвала в помещения первого этажа; здание не обеспечено средствами пожаротушения и др.

В связи с чем, прокуратура направила в суд исковое заявление об обязании владельца здания устранить нарушения. Кроме того, с целью предупреждения причинения вреда гражданам заявлено ходатайство о приостановлении деятельности объекта, которое было удовлетворено.

Ответчик несколько раз заявлял, что нарушений устранены, представлял акты проверки сторонних организаций. Прокуратурой района провела повторные выездные проверки в торговый центр, однако сведения ответчика не подтвердились.

В настоящее время деятельность ТЦ «Арена» продолжает оставаться приостановленной..

 

 


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Пожарный беспорядок":
Все материалы сюжета (72)


Реклама на сайте

Азиатско-Тихоокеанский банк будет санирован
АТБ: Докапитализация не повлияет на текущую работу банка
Банк «Восточный» и Совкомбанк интересуются покупкой Азиатско-Тихоокеанского банка
ЦБ выставит в сентябре на продажу Азиатско-Тихоокеанский
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании