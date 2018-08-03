ТЦ «Арена» в Иркутске не устранил нарушения, несмотря на предписания прокуратуры

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По иску прокурора Ленинского района Иркутска суд обязал устранить нарушения требований пожарной безопасности в торговом центре «Арена».

По информации пресс-службы прокуратуры Приангарья, в ходе проверки ТЦ были выявлено несколько нарушений: не работает система автоматической пожарной сигнализации, система оповещения и управление эвакуацией людей при пожаре; в подвале нет двух эвакуационных выходов; на пути эвакуации установлена криволинейная лестница, ведущая из подвала в помещения первого этажа; здание не обеспечено средствами пожаротушения и др.

В связи с чем, прокуратура направила в суд исковое заявление об обязании владельца здания устранить нарушения. Кроме того, с целью предупреждения причинения вреда гражданам заявлено ходатайство о приостановлении деятельности объекта, которое было удовлетворено.

Ответчик несколько раз заявлял, что нарушений устранены, представлял акты проверки сторонних организаций. Прокуратурой района провела повторные выездные проверки в торговый центр, однако сведения ответчика не подтвердились.

В настоящее время деятельность ТЦ «Арена» продолжает оставаться приостановленной..