Определены три потенциальных резидента для ТОСЭР «Усолье-Сибирское» и «Саянск»

Состоялось очередное заседание комиссии по рассмотрению заявок на заключение соглашений об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в моногородах Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Фото: irkobl.ru

На заседании рассмотрели и одобрили инвестиционные проекты по созданию в городе Усолье-Сибирское производств кабельно-проводниковой продукции и изделий из ПВХ ООО «Усолье-Сибирский электротехнический завод», фанеры ООО «Тимбер». В городе Саянске планируется производство крупногабаритных пластиковых емкостей ООО «Ирпласт». Все компании соответствуют требованиям, предъявляемым к резидентам ТОСЭР.

– Важно отметить, что ООО «Тимбер» является действующим с 2008 года предприятием, которому в соответствии с законодательством о ТОСЭР необходимо создать новые рабочие места не менее среднесписочной численности, в данном случае речь идет о 42 действующих и 46 планируемых к созданию рабочих местах. Ранее резидентами становились только вновь созданные предприятия, норматив для которых - 20 новых рабочих мест, – отметил Евгений Орачевский, министр экономического развития Приангарья. – ООО «Ирпласт» – это первый потенциальный резидент ТОСЭР «Саянск».

В ближайшее время министерством экономического развития области будут заключены соответствующие соглашения и направлены в Минэкономразвития России на рассмотрение и включение в реестр резидентов ТОСЭР.

Справка:



Основной задачей ТОСЭР является создание благоприятных условий для развития промышленного производства и ведения бизнеса, в том числе малого, путем предоставления налоговых льгот новым предприятиям.



Так, резиденты ТОСЭР могут воспользоваться следующими преференциями:

1) нулевой ставкой по налогу на прибыль, подлежащей зачислению в федеральный бюджет в течение первых пяти лет;

2) пониженной ставкой по налогу на прибыль, подлежащей зачислению в областной бюджет: 0% в течение первых пяти лет, 10% - в течение следующих пяти лет;

3) нулевой ставкой по налогу на имущество в отношении приобретенного и (или) вновь созданного имущества в течение первых пяти лет;

4) нулевой ставкой по земельному налогу в течение пяти лет;

5) сокращенным размеров страховых взносов с 30,2 % до 7,6% на 10 лет (для резидентов, получивших статус в течение первых трех лет со дня создания ТОСЭР).