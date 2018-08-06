Несмотря на некоторые улучшения ОСАГО нуждается в либерализации

Хоть в ОСАГО и наблюдается небольшая положительная динамика, отмеченная по итогам первого полугодия 2018 года, реформа тарифов остается необходимой мерой для спасения отрасли. Без принципиального изменения подхода к формированию цены полиса значительная часть регионов страны продолжит испытывать проблемы с доступностью ОСАГО, страховые компании будут уходить с рынка «автогражданки», а стоимость страховки для всех водителей будет расти.

По итогам первого полугодия 2018 года Российский союз автостраховщиков отметил положительные изменения, произошедшие в ОСАГО впервые с начала кризиса. Так, средняя выплата снизилась по итогам полугодия на 16% и теперь составляет 64,6 тыс. руб. Такие подвижки эксперты связывают с ростом популярности натурального возмещения (ремонта), приоритет которого перед выплатой деньгами был установлен в апреле 2017 года. Средняя доля натурального возмещения за январь-июнь 2018 года по стране составила 15–20%, а в ряде регионов она доходила до 40%. За этот период страховщики выплатили по ОСАГО 68,1 млрд руб., что на 31% меньше аналогичного показателя 2017 года.

Однако стоит отметить, что по данным ГИБДД количество аварий в I полугодии 2018 года составило 69,6 тыс. против 71, 3 тыс. годом ранее, так что снижение выплат может также быть объяснено снижением аварийности на дорогах.

По итогам полугодия сократились не только выплаты, но и в сборы по ОСАГО. Объем начисленных премий по ОСАГО составил 109,1 млрд руб., сократившись на 1,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ситуация в отрасли все еще вызывает большое беспокойство, считают эксперты.

«Сегмент ОСАГО находится в кризисе. По итогам 2017 года в ряде регионов убыточность ОСАГО превысила 120%. Многие страховщики принимают решение о сокращении портфеля ОСАГО ради минимизации убытков. Как результат, несмотря на активные меры по развитию электронных полисов, доступность ОСАГО для добропорядочных автовладельцев по-прежнему остается недостаточно высокой», - поясняет директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

По-настоящему решить эти проблемы должна либерализация тарифов ОСАГО. Сам алгоритм установления стоимости полиса должен быть изменен. Нынешняя система фактически приводит к тому, что добропорядочные автовладельцы платят за полисы мошенников и плохих водителей, а жители «честных» регионов - за жителей регионов «токсичных». При установлении справедливого тарифа каждый водитель получит по заслугам, и весь рынок сможет достигнуть баланса – убытки будут компенсироваться за счет самих виновников, а невиновные наоборот будут поощрены.

Первый этап тарифной реформы согласно дорожной карте ЦБ РФ произойдет уже ближайшей осенью. Он предполагает расширение тарифного коридора на 20% вверх и на 20% вниз. Для легкового автомобиля физлица это означает изменение вилки тарифа с нынешних 3,4–4,1 тыс. до 2,7–4,9 тыс. руб. Одновременно будут внесены изменения в коэффициенты возраста и стажа и коэффициент аварийности «бонус-малус». Этот этап станет первым шагом в сторону установления справедливого тарифа.

“Либерализация тарифов, которую планируется провести поэтапно в течение нескольких лет - это не повышение тарифа, а переход на более справедливую систему формирования цены полиса. Добропорядочные водители из малоубыточных регионов станут платить даже меньше, чем они платят за полис сейчас, потому что страховщикам не надо будет в тариф для жителей, например, Санкт-Петербурга закладывать расходы на выплаты в Ростовской области. Без реформы тарифов ОСАГО просто не выжить, этим видом страхования попросту никто не будет заниматься. Уже сейчас на рынке работают всего 59 страховщиков, хотя 10 лет назад их было больше 200”, - отметил автоэксперт Игорь Моржаретто.

Каким именно будет второй этап либерализации, пока неясно. Озвученное на днях Минфином РФ предложение по внесению поправок в Закон об ОСАГО предполагает отмену территориального коэффициента и коэффициента мощности. Отмененные коэффициенты Минфин считает целесообразным заменить на другие, например, учитывать стиль вождения и нарушения ПДД. Предложение касается и изменения сроков и лимитов полисов.

Пока второй и третий этап реформы находятся на стадии формирования и обсуждения. Ясно одно: в результате либерализация должна вывести страховую отрасль из кризиса и дать каждому страхователю справедливый тариф. А помимо снижения цены на полис для безаварийных водителей и наказания рублем лихачей, власти ждут от реформы ОСАГО еще одного важного следствия - изменения манеры вождения российских водителей на более безопасную.