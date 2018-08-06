Аналитики Альфа-Банка: Масштаб ослабления рубля ограничен. Фундаментально обоснованный долгосрочный курс рубля составляет 70 руб./$

За последнюю неделю доллар укрепился на фоне усилившихся торговых рисков, цены на нефть остаются в диапазоне 72-74 $/барр., растут риски санкций, особенно после введения США санкций против турецких министров. Все это играет не в пользу рубля. Сохранение ЦБ РФ ставки на неизменном уровне уже четвертое заседание подряд сигнализирует о возможном окончании цикла понижения ставки, ограничивая потенциал для укрепления рубля. В то же время и его ослабление ограничено, аналитики Альфа-Банка оценивают фундаментальный курс в 70 руб./$.

ФРС сохранила ставку на уровне 1,75-2,00%, риски торговой войны вновь растут

ФРС США по итогам вчерашнего заседания по монетарной политике сохранила ставку на уровне 1,75-2,00% в соответствии с ожиданиями рынка. Решение о паузе в повышении ставки было принято в связи с некоторым замедлением инфляции в США, в то же время регулятор отметил, что рост экономики США остается сильным (4,1% по итогам 2кв18 – рекордный уровень с 2014 г.), а занятость в экономике продолжает расти (согласно данным ADP, число занятых в частном секторе в июле выросло на 219 тыс. при прогнозе 141 тыс.). В свете обозначенных факторов рынок оценивает вероятность повышения ставки на следующем заседании ФРС (26 сентября) практически в 100%. В то же время, усиление торговой конфронтации США и Китая может вновь усилиться, по данным Reuters, администрация Д.Трампа рассматривает возможность введения не 10%-ой пошлины на $200 млрд китайских товаров, а 25%-ой пошлины. На этом фоне, курс доллара укрепился до уровня 1,165 евро/$; ближайшим важным уровнем поддержки для пары выступает 1,16 евро/$, уровень сопротивления 1,175 евро/$. Завтра будет опубликована оценка изменения числа занятых в несельскохозяйственном секторе от Бюро статистики труда США, прогноз роста занятых составляет 160 тыс.

Цены на нефть сохраняются в диапазоне 72-74 $/барр.

Цены на нефть марки Brent уже несколько недель сохраняются в диапазоне 72-74 $/барр. Фундаментальную поддержку ценам на нефть оказывает возможное введение ограничений на иранскую нефть со стороны США. В краткосрочном же периоде, некоторое давление оказали опубликованные вчера данные Министерства энергетики США по запасам нефти, согласно которым на прошлой неделе они выросли на 4 млн барр. при консенсус-прогнозе падения на 3 млн барр.

Возможное дно в цикле понижения ставки, а также риски санкций не в пользу рубля

Валюты стран развивающихся рынков за последний месяц показывают разнонаправленную динамику. Если мексиканский песо вырос за июль на 7,1%, аргентинский песо – на 5,2%, то турецкая лира снизилась на 8,1%. Давление на нее оказали политические решения руководства страны (назначение главой Минфина зятя Р.Эрдогана), а также введение США санкций против турецких министра юстиций и министра внутренних дел. Что касается рубля, то последний месяц он торгуется в диапазоне 62,2-63,5 руб./$, показав практически нулевую динамику (-0,3%). С одной стороны, рубль больше не поддерживают решения ЦБ по ставке. Так, по итогам заседания в прошлую пятницу регулятор в четвертый раз сохранил ставку на уровне 7,25%, что по сути, является сигналом того, что потенциал дальнейшего снижения ставки в России ограничен, и, что текущий уровень может вполне оказаться дном в цикле понижения ставки, особенно с учетом роста инфляционных и геополитических рисков. С другой же стороны, еще и риски ужесточения санкций в отношении России стали фактором, оказывающим давлением на рубль. Однако, по нашим оценкам, масштаб возможного ослабления рубля ограничен, мы оцениваем фундаментально обоснованный долгосрочный курс рубля в 70 руб./$. Хотя, в то же время, и потенциал укрепления крайне ограничен в связи с постепенным исчерпанием эффекта от факторов, ранее оказывающих ему поддержку. На предстоящей неделе мы оцениваем торговый диапазон в 62,2-64,0 руб./$.

Наталия Орлова, главный экономист Альфа-Банка

Александр Красный, директор по операциям на валютном рынке Альфа-Банка