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Россияне в период летних скидок тратят на одежду по 2000 рублей в месяц

6 августа 2018

Дочерняя компания Сбербанка «Платформа ОФД» провела анализ* потребительского поведения россиян в период летних скидок на одежду и обувь в российских магазинах.

Исследование продаж fashion-индустрии за июнь и июль 2018 года показало, что благодаря сезонным скидкам и спецпредложениям число покупок в сегменте одежды выросло за месяц на 13 %, а средний чек — уменьшился на 8 %. Продажи обуви, наоборот, продемонстрировали снижение по числу покупок на 12 %, а средний чек здесь стал меньше на 3 %.

Выручка магазинов, продававших одежду, выросла за месяц на 3 %, в то время как у продавцов обуви наблюдалось снижение на 14 %.

В июле средний чек в сегменте одежды составлял 2000–2100 рублей (выше всего в Камчатском крае, Магаданской области, Москве и Санкт-Петербурге — более 3,6 тыс. руб.). В сегменте обуви этот показатель оказался на уровне 1600–1700 рублей (выше всего в Санкт-Петербурге, Калужской, Сахалинской и Томской областях — более 2,6 тыс. руб.).

Лидерами по объему продаж одежды и обуви стали Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Новосибирская область и Республика Татарстан.

На первом месте по популярности покупок в сегменте одежды были брюки и джинсы. Следом идут рубашки, футболки, платья, блейзеры и шорты-бермуды. Из обувной продукции чаще всего покупали женские туфли, сандалии, босоножки, мужские полуботинки и женские высокие кеды. 

Алексей Баров, генеральный директор оператора фискальных данных «Платформа ОФД»:

«В период с середины лета, как правило, в магазинах fashion-индустрии скидки достигают 70 % и более, проводятся акции из серии “три по цене двух“ и делаются другие бонусные предложения. За годы таких сезонных распродаж уже сложилась потребительская привычка к покупкам в период летних скидок. Ритейлеры, в свою очередь, учатся более интенсивно работать с поведением покупателя и комплексно анализировать данные о продажах. Все это помогает поддержать спрос на ассортимент в условиях сезонного спада, а по ряду товаров — нарастить объем продаж. Нужно отметить, что этим летом на продажи в fashion-сегменте позитивный эффект оказал и чемпионат мира по футболу — особенно в городах, принимавших матчи мундиаля».

*Анализ проведен на основе обработки официальных данных о продажах, поступающих с более чем 600 тыс. аппаратов контрольно-кассовой техники по всей стране.   

ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50 % уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50 % акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуется более 145 млн клиентов в 20 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 15 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае, Турции и других странах.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481.

Официальные сайты Банка — www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.

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«Платформа ОФД» занимает первое место в рейтинге российских операторов фискальных данных от CNews Analytics. Компания одной из первых получила статус ОФД. В реестре ФНС России — ООО «Эвотор ОФД». Обеспечивает сбор, хранение и передачу данных с контрольно-кассовой техники в налоговую службу в соответствии с новым порядком применения ККТ. Имеет официальное разрешение на обработку фискальных данных, лицензии ФСБ, ФСТЭК, Роскомнадзора. Технические возможности инфраструктуры «Платформы ОФД» позволяют обрабатывать несколько десятков миллионов чеков в сутки. К компании подключены более 600 тыс. кассовых аппаратов по всей стране. Стратегические партнеры и основатели «Платформы ОФД» — Сбербанк, АТОЛ, ЭВОТОР. Официальный сайт — platformaofd.ru.


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