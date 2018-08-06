За первое полугодие российские семьи распорядились материнским капиталом на 137 млрд рублей

С января по июнь 2018 года Пенсионный фонд России выдал 328,3 тыс. сертификатов на материнский капитал и удовлетворил 382 тыс. заявлений семей о распоряжении средствами на общую сумму 137,2 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда России.

Основные тенденции по использованию материнского капитала, сложившиеся в прошлые годы, в целом сохранились и в 2018 году. Наибольшую часть распоряжений составили заявления об улучшении жилищных условий. За полгода Пенсионный фонд удовлетворил 322,1 тыс. таких обращений на сумму 134,3 млрд рублей. Треть семей приобрели на эти средства новое жилье, направили их на строительство и компенсировали расходы за ранее построенное жилье. Две трети семей использовали материнский капитал для погашения кредитов и займов, включая уплату первого взноса и платежей по кредиту.

Несмотря на то, что жилищные вопросы остаются главной статьей расходов по материнскому капиталу, все больше семей с каждым годом проявляют интерес к использованию средств на обучение детей. За первую половину 2018-го число заявлений об улучшении жилищных условий сократилось на 5,7% (19,6 тыс.) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом число заявлений об оплате обучения и содержания детей в образовательных учреждениях выросло в 2018-м на 32,5% (12,4 тыс.) до 50,6 тыс. заявлений, что в очередной раз подтвердило статус этого направления материнского капитала как самого динамично развивающегося.

Рост распоряжений на оплату образовательных услуг помимо прочего объясняется еще и заработавшими с начала года поправками к программе, которые сняли трехлетнее ограничение по использованию средств на дошкольное обучение детей, позволив семьям направлять деньги сразу после оформления сертификата. В итоге 7,6 тыс. семей воспользовались новой возможностью и оплатили материнским капиталом детский садик и ясли. Доля таких распоряжений среди всех заявлений, поступивших за полгода по образовательному направлению, составила 15%.

Еще одним новым направлением материнского капитала в 2018 году стали ежемесячные выплаты для семей с низкими доходами. Право на них получили семьи, в которых второй ребенок появился с начала года, а размер дохода на одного члена семьи не превышает 1,5 прожиточного минимума трудоспособного населения. За полгода Пенсионный фонд принял 13,1 тыс. заявлений семей о ежемесячной выплате и направил семьям 453 млн рублей.

На формирование пенсионных накоплений за счет материнского капитала средствами распорядились 297 семей, что почти в два раза превысило аналогичный показатель первой половины 2017 года. 35 семей оплатили материнским капиталом специализированные товары и услуги для детей-инвалидов.

Всего с начала действия программы материнского капитала число выданных российским семьям сертификатов достигло 8,7 млн. Объем направленных по программе средств превысил 2,17 трлн рублей.