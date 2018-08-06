640 тысяч рублей долга родной сестре вернул житель Приангарья после ареста счета

Житель Иркутской области вернул 640 тысяч рублей долга родной сестре после ареста счета и списания с него части денежных средств.

В отношении должника судебным приставом Тайшетского районного отдела судебных приставов УФССП России по Иркутской области вынесено постановление об обращении взыскания на деньги, находящиеся на открытом на его имя расчетном счете. Со счета было списано 90 тысяч рублей, но этого оказалось недостаточно для полного погашения долга. Тем не менее, данная мера принудительного характера возымела свое действие и мужчина явился на прием к судебному приставу с недостающей для окончания исполнительного производства суммой в размере 640 тыс. рублей.

Как сообщает пресс-служба УФССП России по Иркутской области, исполнительное производство окончено фактическим исполнением.