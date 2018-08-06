Детскую поликлинику № 10 в Иркутске спроектирует «Востсибпроект» за 16,75 млн рублей

Конкурс на проектирование нового здания детской поликлиники № 10 на бульваре Рябикова в Иркутске выиграло ООО «Востсибпроект». Компания предложила за свои услуги за 16,75 млн рублей, при начальной цене в 22,27 млн. С протоколом рассмотрения заявок можно ознакомиться на сайте госзакупок.

Также в на конкурсе участвовали компани и ООО «Энергопроект», ООО «Генпроект» и АО «Иркутскгражданпроект».

медико-техническом задании указано, что с 1982 года детская поликлиника находилась на пятом этаже административного здания городской клинической больницы №10. С 2007 года её перевели на первый этаж. Поликлиника обслуживает детей до 18 лет микрорайона Синюшина Гора, станция Кая, посёлка Маркова, села Смоленщины, Луговое и других районов города. Всего сформировано 10 педиатрических участков. Средняя численность прикреплённых пациентов на участке составляет 860 детей. А с учётом иногородних и прикреплённых к другим медучреждениям – около 1,25 тысячи детей.

Детская поликлиника рассчитана на 500 посещений в смену. Проектирование должно быть завершено в течение 390 дней.

Под новое строительство выделен земельный участок в 4,3 тысячи квадратных метров, принадлежащий поликлинике. При дефиците площади этого участка предлагается использовать часть территории, занятой гаражами.