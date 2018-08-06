Блок «Технологии» Сбербанка возглавил Давид Рафаловский

Сбербанк объявляет о назначении старшего вице-президента, CTO (Chief technology officer) Sberbank Group Давида Рафаловского на должность руководителя блока «Технологии». Он будет осуществлять стратегическое руководство технологической функцией Группы Сбербанк.

До прихода в Сбербанк Давид Рафаловский 20 лет проработал в Citigroup Inc (США). В этой компании Давид прошел путь от ведущего разработчика решений до главы ИТ-инфраструктуры в функциях «Финансы» и «Риски» и технического директора, заместителя главы блока «Технологии» подразделения Global Functions.

Первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Лев Хасис:

«Давид зарекомендовал себя эффективным и энергичным руководителем, у которого получилось дать старт технологической трансформации в короткие сроки. В рамках должности на него возлагаются обязанности по функциональному управлению ядром технологической инфраструктуры, IT-архитектурой и операционными областями, которые имеют стратегическую важность для Группы Сбербанк. Поздравляю и желаю успехов, уверен, что он справится с поставленными задачами».

Старший вице-президент Сбербанка Никита Волков станет заместителем руководителя блока «Технологии» по проектам Сбербанка с прямым подчинением руководителю блока.