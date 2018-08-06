Банк ВТБ поддержал выставку в Центре Михаила Шемякина

3 августа 2018 года в Центре Михаила Шемякина (Санкт-Петербург) открывается экспозиция под названием «География выставок».

Михаил Шемякин привык к переездам с раннего детства — семья следовала за отцом-военным. В дальнейшем художник и сам неоднократно совершал переезды через Атлантический океан и трижды сменил страну проживания.

Произведения Шемякина выставлялись более чем в 75 городах и фактически совершили кругосветное путешествие по миру. Новая экспозиция рассказывает о географии выставок художника. События воссоздаются при помощи афиш, подлинных работ, фотографий, каталогов выставок и рецензий.

Выставка организована при всесторонней поддержке банка ВТБ. Александр Ерофеев, начальник управления спонсорства и клиентских мероприятий — вице-президент банка ВТБ, отметил: «Банк в этом году стал генеральным спонсором целой серии выставок в Центре Михаила Шемякина, и это интересный и важный опыт для нас. В рамках “Географии выставок” посетители увидят оригинальные работы Михаила Шемякина, фотографии, пригласительные билеты, вырезки из газет и журналов. Благодаря многообразию материала можно будет погрузиться в атмосферу разных эпох».

Адрес: Санкт-Петербург, ул. Садовая, дом 11 (вход слева от арки).

Выставка будет доступна для посетителей с 4 августа до 7 октября 2018 года. Возрастное ограничение 18+. Бесплатные экскурсии проводятся каждый день в 13:00, в 16:00 и в 19:00 (необходим входной билет).

График работы Центра Михаила Шемякина летом:

со вторника по субботу, 11:00 — 20:00; понедельник и воскресенье — выходные.