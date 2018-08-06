Банк УРАЛСИБ занял 6 место по темпам роста ипотечного кредитования в июне

Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-10 рейтинга банков – лидеров по приросту выдач ипотечных кредитов в июне, согласно данным ежемесячного аналитического исследования компании «РУСИПОТЕКА». Прирост ипотечного кредитования за июнь в Банке УРАЛСИБ составил 15,17% по сравнению с маем 2018 года.

Всего за июнь Банком УРАЛСИБ было выдано 1,3 тысячи ипотечных кредитов на сумму 3,1 млрд рублей. Объем ипотечного портфеля на 1.07.2018 года превысил 62 млрд рублей, увеличившись более чем на 11 млрд рублей с начала года.

Получить подробную информацию и ознакомиться с полными условиями получения ипотечных кредитов можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».