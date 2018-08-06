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Банк УРАЛСИБ включил в услугу «SMS-сервис» Push-уведомления

6 августа 2018

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» расширил услугу «SMS-сервис» – теперь у клиентов появилась возможность получать также Push-уведомления, с помощью которых можно моментально узнать о движении денежных средств на своих счетах. При этом, в целях безопасности, сообщения от Банка с кодами доступа для подтверждения операций (3d-sec) будут по-прежнему направляться клиентам только смс-сообщениями.

Push-уведомление – краткое всплывающее уведомление на экране мобильного телефона, которое сообщает о финансовых операциях. Также уведомления сохраняются в истории сообщений в Мобильном банке УРАЛСИБ и не занимают места в памяти устройства.

Для того чтобы перейти на Push-уведомления, клиенту необходимо произвести следующие действия:

  • Установить на свой смартфон Мобильный банк УРАЛСИБ;
  • Подключить услугу «SMS-сервис»;
  • Разрешить получение Push-уведомлений в настройках мобильного телефона, а также в приложении Мобильный банк УРАЛСИБ.

Push-уведомления, которые по каким-либо причинам не могут быть доставлены клиенту, будут дублироваться СМС-сообщением. В любой момент можно самостоятельно отключить получение Push-уведомлений в настройках Мобильного банка и мобильного телефона.


/ СИА /
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