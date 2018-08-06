Руководителем банковского бизнеса группы «Открытие» в Бурятии назначен Анатолий Семенов

Анатолий Семенов назначен бизнес-лидером объединенного банковского бизнеса группы «Открытие» в Республике Бурятия. Управляя сетью отделений «Бинбанка» в Республике, он будет решать задачи развития бизнеса и отвечать за интеграцию с «Открытием», а в дальнейшем с «Росгосстрах банком».

В 2018 году два офиса «Бинбанка» в Улан-Удэ войдут в объединенную банковскую сеть группы «Открытие». В 2019 году сеть пополнят два операционных офиса «Росгосстрах банка».

Анатолий Семенов родился в Республике Бурятия. Имеет высшее экономическое образование. Более 20 лет работает в кредитно-финансовых организациях столицы Республики Бурятия, в том числе 11 лет в должности управляющего-директора по развитию бизнеса филиала «Бинбанка» в городе Улан-Удэ.

Комментируя назначение, руководитель блока управления региональной сетью банка «Открытие» Александр Пахомов отметил: «Формирование высокопрофессиональной команды – одно из главных условий для достижения стратегических целей, поставленных главным акционером банка — ЦБ РФ. Мы привлекаем специалистов, чьи компетенции и лидерские качества соответствуют динамике изменений и масштабам задач, стоящих перед банком «Открытие». Уверен, что большой опыт построения эффективного бизнеса, налаженные связи с региональным деловым сообществом, ответственность и инициативность Анатолия Николаевича помогут ему успешно решать амбициозные задачи».