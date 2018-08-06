Примсоцбанк торжественно открыл первый офис в Дальнереченске

Церемония официального открытия первого офиса Примсоцбанка в Дальнереченске состоялась 2 августа 2018 года. Участие в мероприятии приняло высшее руководство Банка, а также представители городской власти и бизнеса.

– История Банка началась в 1994 году с города Владивостока, а сегодня мы присутствуем в 9 регионах России, у нас 58 точек присутствия в 27 городах., ¾ объявил во время открытия офиса Маринин Сергей Викторович, заместитель Председателя Правления ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» – В этом году Правление Банка приняло решение, что необходимо и дальше развивать филиальную сеть банка на родной для нас приморской земле. И вот, сегодня мы открываем наш новый офис в Дальнереченске.

До момента официального открытия офис Примсоцбанка по адресу ул. Героев Даманского 10 уже обслуживал клиентов в течение месяца. Жителям города были доступны услуги потребительского кредитования, страхования и открытия вкладов. По данным на 30 июля 2018 года, офис Банка посетило несколько сотен человек, было выдано 27 кредитов на общую сумму более 5 миллионов 600 тысяч рублей. Также в Банк пришли первые крупные вкладчики.

Дальнереченск, как и другие небольшие города, не обладает развитой системой банкоматов, поэтому зачастую жителям приходится снимать наличные в других банках и платить комиссию. Клиенты Примсоцбанка же смогут снимать наличные в банкоматах любых банков в пределах льготного лимита.

– Не смотря на то, что у Примсоцбанка пока что один офис в городе, снять деньги можно будет где угодно – на всех картах банка действует специальный льготный лимит на снятие наличных в банкоматах других Банков – рассказала Ольга Гайчук начальник дополнительного офиса ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» в г. Дальнереченске, ¾ Благодаря этому Примсоцбанк обладает самой широкой сетью точек выдачи наличных без комиссии в городе.

Помимо офиса в Дальнереченске, Примсоцбанк также открыл первые отделения в Спасске-Дальнем и Лесозаводске. Их открытие состоялось 1 и 2 августа 2018 года, сообщают в пресс-службе Банка.

Новый офис Примсоцбанка в Дальнереченске работает с понедельника по пятницу, с 9 до 18 часов. Получить консультацию по услугам, оказываемым в офисе можно по телефону: 8 (42356) 22-0-38

ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» (лицензия ЦБ РФ N2733) основан 4 марта 1994 года – российский универсальный банк, один из лидеров банковской сферы Дальнего Востока. В состав акционеров Банка входит Европейский банк реконструкции и развития. В рейтинге крупнейших банков России, по данным портала Banki.ru, Примсоцбанк занимает 93 место по ключевым показателям деятельности. Филиальная сеть Примсоцбанка насчитывает 58 точек присутствия в 27 населенных пунктах России, в том числе 7 филиалов в Приморском, Хабаровском, Камчатском краях, Омской, Челябинской, Иркутской, Свердловской областях, Москве и Санкт-Петербурге.