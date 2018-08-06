Примсоцбанк торжественно открыл первый офис в Спасске-Дальнем

Церемония официального открытия первого офиса Примсоцбанка в Спасске-Дальнем состоялась 1 августа 2018 года. Участие в мероприятии приняло высшее руководство Банка, а также представители городской власти и бизнеса.
– Появление Примсоцбанка в Спасске-Дальнем является частью стратегии банка на расширение присутствия в домашнем регионе, ¾ объявил во время открытия офиса Гурген Тарланович Саакян, заместитель Председателя Правления ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» – Я уверен, что совсем скоро в городе появится большое число довольных горожан, пользующихся услугами Примсоцбанка.
До момента официального открытия офис Примсоцбанка по адресу Советская 41(ТЦ «Весна») уже обслуживал клиентов в течение месяца. Жителям города были доступны услуги потребительского кредитования, страхования и открытия вкладов. По данным на 30 июля 2018 года, офис посетило более ста человек, было выдано 32 кредита на сумму более 3 миллионов рублей.
– Узнала на работе, что планируется открытие нового банка, и решила зайти и узнать, какие у них условия для клиентов, - сообщила журналистам спассчанка Вера Дубинникова, ¾ Получила информацию, теперь будем с мужем обдумывать
Спасск-Дальний, как и другие небольшие города, не обладает развитой системой банкоматов, поэтому зачастую жителям приходится снимать наличные в других банках и платить комиссию. Клиенты Примсоцбанка же смогут снимать наличные в банкоматах любых банков без комиссии в пределах льготного лимита.
– Мы являемся социальным банком: у нас действительно низкие ставки по ипотечным, потребительским и автомобильным кредитам, а по вкладам наоборот – высокая ставка 7 процентов, - пояснила Инна Корецкая, начальник дополнительного офиса ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк», - Сочетание удобства, индивидуального подхода к клиенту и выгодных условий даёт Банку все шансы завоевать любовь жителей нашего города!
Помимо офиса в Спасске-Дальнем, Примсоцбанк также открыл первые отделения в Дальнереченске и Лесозаводске. Их открытие состоялось 2 августа 2018 года, сообщают в пресс-службе Банка.
Новый офис Примсоцбанка в Спасске-Дальнем работает с понедельника по пятницу, с 9 до 18 часов. Получить консультацию по услугам, оказываемым в офисе можно по телефону: 8 (42352) 20-5-68