В Иркутске объявили аукцион на реконструкцию Лисихинского кладбища

Администрация Иркутска объявила аукцион на первый этап реконструкции Лисихинского кладбища. Начальная цена контракта – 9,8 млн рублей, источником финансирования выступил городской бюджет, сообщается на сайте госзакупок. Заявки принимаются до 21 августа, 27 числа пройдут торги.
«Предлагается обеспечить новое мощение ступеней входа в поддержку основной брусчатке на входной площади. Освещение всей площади выполнить двух типов — крупномасштабное и локальное. Кроме этого, необходимо выполнить направленную подсветку входной группы», — говорится в документации.
Также в парке предполагается соорудить мемориальную зону с главным элементом в виде звезды Давида, выполненной из брусчатки двух цветов, установить беседку с национальными элементами. Во внутренней части зеленого газона планируют посадить деревья и треугольные цветники из многолетников. Предлагается заменить ограждение со стороны улицы Депутатской.