В Иркутске объявили аукцион на реконструкцию Лисихинского кладбища

Администрация Иркутска объявила аукцион на первый этап реконструкции Лисихинского кладбища. Начальная цена контракта – 9,8 млн рублей, источником финансирования выступил городской бюджет, сообщается на сайте госзакупок. Заявки принимаются до 21 августа, 27 числа пройдут торги.

Фото из аукционной документации

«Предлагается обеспечить новое мощение ступеней входа в поддержку основной брусчатке на входной площади. Освещение всей площади выполнить двух типов — крупномасштабное и локальное. Кроме этого, необходимо выполнить направленную подсветку входной группы», — говорится в документации.

Также в парке предполагается соорудить мемориальную зону с главным элементом в виде звезды Давида, выполненной из брусчатки двух цветов, установить беседку с национальными элементами. Во внутренней части зеленого газона планируют посадить деревья и треугольные цветники из многолетников. Предлагается заменить ограждение со стороны улицы Депутатской.

Фото из аукционной документации

Справка: Амурское (Лисихинское) кладбище находится в Октябрьском округе Иркутска между микрорайонами Лисиха и Байкальский, вдоль улицы Байкальской. Открыто в 1900 году, на средства жителя Иркутска Леонтия Герзони. В 1907 году Исай Файнберг в память о погибшем сыне поставил вокруг кладбища каменную ограду, которая стоит до сих пор. Кладбище действовало до 1960-х годов. Начиналось от Амурского тракта (дороги на Байкал) и поднималось в гору. В 1938 году на Амурском кладбище совершено около 2,9 тысячи погребений, в 1948 году – около 1,3 тысячи. В целом похоронено не менее 100-130 тысячи человек. Территория, занятая Амурским кладбищем, составляет около 36 га. Это было второе еврейское кладбище; первое находилось на Иерусалимской горе.