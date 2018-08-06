Как перестать ездить в маршрутках и пересесть в своё авто

В конце июля Алексей Сорокин, начальник отдела автокредитования Примсоцбанка дал телеканалу ОТВ-Прим интервью об особенностях автокредитования. Портал SIA.RU публикует полную текстовую версию интервью:

- Алексей, nак в чём же заключается отличие автокредита от простого, потребительского?

- Автокредит гораздо легче получить. Хороший автомобиль стоит денег, а такую сумму – в среднем на покупку авто берут 800 тысяч рублей - наличными в банке просто так не получишь – потребуется поручитель или залог имущества. В случае с автокредитом, залогом выступит приобретаемый автомобиль, что значительно упрощает процесс получения. Кроме того, автокредит можно оформить на срок до 7 лет, так что ежемесячный платёж выйдет гораздо меньше.

- А как покупать автомобиль, в автосалоне или где-то ещё?

- На самом деле – практически где угодно. Это может быть аукцион, или, например, юридическое лицо. При этом не важно, автосалон это, дилер или любая другая компания. И, конечно, можно спокойно выбирать машину на авторынке – сделку между физлицами проведёт банк.

- Что нужно для подачи заявления на кредит? Документы, справки, первоначальный взнос?

- В большинстве случаев – только паспорт. Необязателен и первоначальный взнос – существуют программы, в которых он не предусмотрен.

- А как насчёт старых автомобилей?

- Конечно, ретро-автомобиль или японца из 90-х в кредит купить не получится. Тем не менее, в кредит можно взять машину возрастом до 10 лет – этого достаточно, чтобы выбрать автомобиль не только по вкусу, но и по кошельку.

- Обязательны ли КАСКО, страхование жизни или другие продукты?

- В нашем банке это необязательно. Есть программы автокредитования без дополнительных опций. Если вы хотите купить машину – вы купите только её.

Подробнее об программах автокредитования в Примсоцбанке можно узнать в офисе банка, на нашем сайте, а также по номеру Единой справочной службы 8-800-200-42-02.

ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» (лицензия ЦБ РФ N2733) основан 4 марта 1994 года – российский универсальный банк, один из лидеров банковской сферы Дальнего Востока. В состав акционеров Банка входит Европейский банк реконструкции и развития. В рейтинге крупнейших банков России, по данным портала Banki.ru, Примсоцбанк занимает 96 место по ключевым показателям деятельности. Филиальная сеть Примсоцбанка насчитывает 58 точек присутствия в 27 населенных пунктах России, в том числе 7 филиалов в Приморском, Хабаровском, Камчатском краях, Омской, Челябинской, Иркутской, Свердловской областях, Москве и Санкт-Петербурге.