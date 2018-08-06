Как перестать ездить в маршрутках и пересесть в своё авто

В конце июля Алексей Сорокин, начальник отдела автокредитования Примсоцбанка дал телеканалу ОТВ-Прим интервью об особенностях автокредитования. Портал SIA.RU публикует полную текстовую версию интервью:
- Алексей, nак в чём же заключается отличие автокредита от простого, потребительского?
- Автокредит гораздо легче получить. Хороший автомобиль стоит денег, а такую сумму – в среднем на покупку авто берут 800 тысяч рублей - наличными в банке просто так не получишь – потребуется поручитель или залог имущества. В случае с автокредитом, залогом выступит приобретаемый автомобиль, что значительно упрощает процесс получения. Кроме того, автокредит можно оформить на срок до 7 лет, так что ежемесячный платёж выйдет гораздо меньше.
- А как покупать автомобиль, в автосалоне или где-то ещё?
- На самом деле – практически где угодно. Это может быть аукцион, или, например, юридическое лицо. При этом не важно, автосалон это, дилер или любая другая компания. И, конечно, можно спокойно выбирать машину на авторынке – сделку между физлицами проведёт банк.
- Что нужно для подачи заявления на кредит? Документы, справки, первоначальный взнос?
- В большинстве случаев – только паспорт. Необязателен и первоначальный взнос – существуют программы, в которых он не предусмотрен.
- А как насчёт старых автомобилей?
- Конечно, ретро-автомобиль или японца из 90-х в кредит купить не получится. Тем не менее, в кредит можно взять машину возрастом до 10 лет – этого достаточно, чтобы выбрать автомобиль не только по вкусу, но и по кошельку.
- Обязательны ли КАСКО, страхование жизни или другие продукты?
- В нашем банке это необязательно. Есть программы автокредитования без дополнительных опций. Если вы хотите купить машину – вы купите только её.
Подробнее об программах автокредитования в Примсоцбанке можно узнать в офисе банка, на нашем сайте, а также по номеру Единой справочной службы 8-800-200-42-02.