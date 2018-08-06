2,5 млн рублей вернет своим жертвам жительница Приангарья, обвиняемая в мошенничестве при продаже квартир

В Эхирит-Булагатском районе Иркутской области осуждена обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 159 УК России и частью 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном и значительном размере).

Следствием установлено, что подсудимая заключала с гражданами договоры купли-продажи квартир, которые ей не принадлежали. В двух случаях якобы продаваемые квартиры являлись муниципальной собственностью, в остальных – собственностью других граждан, сообщает пресс-служба Прокуратуры Иркутской области.

Женщина подавала документы в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, зная, что государственная регистрация договоров купли-продажи не будет произведена, поскольку права собственности на квартиры ею не зарегистрированы. При этом она сообщала покупателям ложные сведения и демонстрировала подложные документы, требуя внести задаток за квартиры.

Обманутые покупатели, уверенные в том, что договор купли-продажи будет зарегистрирован, так как все необходимые документы переданы для регистрации, передавали ей деньги. Таким образом женщина шесть раз обманула людей, похитив у каждого из них от 400 тыс. до 700 тыс. рублей.



На судебном заседании подсудимая полностью признала свою вину.

С учетом позиции государственного обвинителя, наличия судимости за аналогичные преступления, виновной по совокупности преступлений назначено 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также с осужденной взысканы в пользу потерпевших лиц суммы причиненного ущерба на общую сумму 2,5 млн рублей.

Приговор в законную силу не вступил.