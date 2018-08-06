В Иркутске проще всего найти работу в страховании, медицине и банковской сфере

Сегодня в Иркутске конкурс на одно предложение составляет 3,8 резюме, это умеренный уровень конкуренции в пользу работодателя. К такому выводу пришли эксперты HeadHunter, проанализировав соотношение вакансий и резюме этим летом. А в каких профессиональных сферах найти работу сложнее всего?
Меньше всего проблем с трудоустройством в Иркутске у желающих работать в следующих сферах:
- «Страхование» (0,4 резюме на вакансию),
- «Медицина, фармацевтика» (0,6),
- «Банки, инвестиции, лизинг» (1,2),
- «Рабочий персонал» (1,3),
- «Автомобильный бизнес» (1,5).
При значении конкуренции менее двух пунктов, соискателю легко найти работу, так как он сталкивается с небольшой конкуренцией. Для работодателя такая ситуация менее комфортна.
При этом, есть сферы, где ситуация явно в пользу работодателя. Например, сегодня на рынке труда Иркутска большой выбор соискателей в сфере:
- «Начало карьеры, студенты» (9,6 резюме на вакансию),
- «Государственная служба, некоммерческие организации» (8,3),
- «Высший менеджмент» (6,7),
- «Юриспруденция» (5,2),
- «Бухгалтерия, управленческий учет» (4,3).
Таращук Елана, руководитель пресс-службы HeadHunter по СФО: «Когда конкурс на предложение составляет от 5 до 6 резюме, ситуация на рынке труда достаточно спокойная, но работодатель уже имеет преимущество выбора. Если же на вакансию в сфере претендуют от семи до десяти резюме кандидатов, то уже у соискателей наблюдается высокая конкуренция за рабочие места. Казалось бы, когда на место претендует еще больше желающих работать в компании, более десяти, то тут работодателю совсем хорошо, но это не так. Большой поток резюме усложняет подбор персонала, так как выбрать подходящего кандидата уже не просто».
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