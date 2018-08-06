В Иркутске стартовало строительство радиологического корпуса Восточно-Сибирского онкодиспансера

6 августа в Иркутске в рамках торжественной церемонии был запущен хронограф, отсчитывающий время до окончания строительства радиологического корпуса областного онкологического диспансера. Новый корпус будет построен рядом с уже действующими корпусами онкологического центра. Стоимость проекта – 5,1 млрд рублей, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.
Объект планируется оснастить современной медицинской техникой, позволяющей не только выявлять онкологические заболевания у пациентов на ранней стадии, но и оказывать высокоэффективную терапевтическую помощь, что в комплексе существенно сократит смертность и повысит качество жизни онкологических больных. Проектом предусмотрены отделения дистанционной лучевой терапии с пятью ускорительными комплексами, брахитерапии с наличием двух современных аппаратов для внутриполостного и внутритканевого контактного облучения, отделения рентгенотерапии, радиомодификации, топометрии, ядерной медицины и учебно-методический центр. С помощью современного оборудования врачи смогут проводить точные расчеты и четкое излучение для эффективного лечения.
– Радиологический корпус онкологического диспансера начинает строиться в рамках государственно-частного партнерства. Объект по нормативам должен строиться три года, но мы знаем, что построим его гораздо раньше. Мы имеем такой опыт – строить объекты в два раза быстрее нормативных сроков. Уверен, что после того, как радиологический корпус будет введен, в лечении онкозаболеваний произойдет переворот, потому что самое главное – диагностировать болезнь как можно раньше. Тогда и смертность, и инвалидность от этого заболевания резко уменьшится, – сказал Сергей Левченко.
– Значение этого большого проекта для региона, для пациентов региона и всей страны сложно переоценить. Тысячи людей нуждаются в специализированной высокотехнологичной медицинской помощи с применением радиологических методов. Этот проект приведет иркутских медиков, иркутских онкологов на совершенно новый квалификационный уровень, – отметил заместитель Министра здравоохранения России Олег Салагай.
Для работы в радиологии будут привлечены высококвалифицированные специалисты. Для обучения персонала планируется привлечь и иностранных специалистов, также возможно проведение стажировок в лучших клиниках мира.
Напомним, концессионное соглашение в отношении создания и эксплуатации здания радиологического корпуса Восточно-Сибирского онкологического центра в Иркутске было подписано между правительством Иркутской области и АО «Русатом Хэлскеа» в июне этого года. Срок соглашения – 15 лет (три года – строительство, 12 лет –эксплуатация), объем капитальных затрат – 5,1 млрд рублей, бюджетные средства (капитальный грант) – 2,4 млрд рублей, частные инвестиции – 2,7 млрд рублей.
В церемонии запуска хронографа приняли участие губернатор Иркутской области Сергей Левченко, заместитель Министра здравоохранения РФ Олег Салагай, министр здравоохранения Приангарья Олег Ярошенко, генеральный директор АО «Русатом Хэлскеа» Денис Чередниченко, генеральный директор ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, директор Московского научно-исследовательского онкологического института им. П.А. Герцена Андрей Каприн и главный врач ГБУЗ «Областной онкологический диспансер» Виктория Дворниченко.
Фото: irkobl.ru