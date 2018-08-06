В Иркутске стартовало строительство радиологического корпуса Восточно-Сибирского онкодиспансера

6 августа в Иркутске в рамках торжественной церемонии был запущен хронограф, отсчитывающий время до окончания строительства радиологического корпуса областного онкологического диспансера. Новый корпус будет построен рядом с уже действующими корпусами онкологического центра. Стоимость проекта – 5,1 млрд рублей, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.

Объект планируется оснастить современной медицинской техникой, позволяющей не только выявлять онкологические заболевания у пациентов на ранней стадии, но и оказывать высокоэффективную терапевтическую помощь, что в комплексе существенно сократит смертность и повысит качество жизни онкологических больных. Проектом предусмотрены отделения дистанционной лучевой терапии с пятью ускорительными комплексами, брахитерапии с наличием двух современных аппаратов для внутриполостного и внутритканевого контактного облучения, отделения рентгенотерапии, радиомодификации, топометрии, ядерной медицины и учебно-методический центр. С помощью современного оборудования врачи смогут проводить точные расчеты и четкое излучение для эффективного лечения.

– Радиологический корпус онкологического диспансера начинает строиться в рамках государственно-частного партнерства. Объект по нормативам должен строиться три года, но мы знаем, что построим его гораздо раньше. Мы имеем такой опыт – строить объекты в два раза быстрее нормативных сроков. Уверен, что после того, как радиологический корпус будет введен, в лечении онкозаболеваний произойдет переворот, потому что самое главное – диагностировать болезнь как можно раньше. Тогда и смертность, и инвалидность от этого заболевания резко уменьшится, – сказал Сергей Левченко.

– Значение этого большого проекта для региона, для пациентов региона и всей страны сложно переоценить. Тысячи людей нуждаются в специализированной высокотехнологичной медицинской помощи с применением радиологических методов. Этот проект приведет иркутских медиков, иркутских онкологов на совершенно новый квалификационный уровень, – отметил заместитель Министра здравоохранения России Олег Салагай.

Для работы в радиологии будут привлечены высококвалифицированные специалисты. Для обучения персонала планируется привлечь и иностранных специалистов, также возможно проведение стажировок в лучших клиниках мира.

Напомним, концессионное соглашение в отношении создания и эксплуатации здания радиологического корпуса Восточно-Сибирского онкологического центра в Иркутске было подписано между правительством Иркутской области и АО «Русатом Хэлскеа» в июне этого года. Срок соглашения – 15 лет (три года – строительство, 12 лет –эксплуатация), объем капитальных затрат – 5,1 млрд рублей, бюджетные средства (капитальный грант) – 2,4 млрд рублей, частные инвестиции – 2,7 млрд рублей.