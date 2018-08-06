Осенью «ИрАэро» начнёт совершать перелёты на китайский остров Хайнань

C 17 сентября 2018 года авиакомпания «ИрАэро» начинает круглогодичные полёты на китайский остров Хайнань, в аэропорт города Хайкоу. Рейсы будут выполняться на комфортабельном широкофюзеляжном воздушном судне Boeing 777 из Ростова-на-Дону, Самары, Казани, Уфы и Екатеринбурга.

Фото: iraero.ru

Жителям всех указанных регионов, кроме Екатеринбурга, прямые перелеты на популярный китайских курорт будут доступны впервые. Жители Екатеринбурга ранее имели возможность перелета по данному направлению, но на воздушном судне меньшей мощности и вместимости. В компоновке широкофюзеляжного Boeing 777 представлено 11 кресел бизнес-класса и 360 – эконом-класса.

Благодаря большой вместимости воздушного судна более 1800 туристов еженедельно смогут отправиться отдыхать на тропический остров Хайнань беспосадочными рейсами. Партнер программы – международный туроператор «Жемчужная Река», успешно работающий на данном направлении уже более 20 лет. По информации пресс-службы авиакомпании, в дальнейшем «ИрАэро» планирует увеличить частоту рейсов на остров Хайнань и расширить географию полетов в Китай.

Справка:



АО «ИрАэро» – самая крупная региональная авиакомпания Иркутской области. На рынке пассажирских и грузовых перевозок с 1999-го года. Парк воздушных судов «ИрАэро» состоит из пяти типов воздушных судов: CRJ-100/200 (производство Канада), АН-26 и АН-24, SuperJet 100 и Boeing 777ER.В настоящее время авиакомпания осуществляет регулярные и чартерные перевозки по 145 направлениям России и зарубежья, выполняет более 1000 рейсов в неделю.

