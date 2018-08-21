Россияне стали экономнее во время путешествий

Каждый четвертый россиянин (27%) за последний год совершал туристические поездки, из них большинство (70%) путешествовали только по России, а за рубеж выезжали 30%. Доля тех, кто планирует во время отпуска в будущем отправиться в туристическую поездку, выросла. Об этом свидетельствуют данные всероссийского исследования, проведенного Аналитическим центром НАФИ в июне 2018 года.

27% россиян за последний год совершали туристические поездки. Молодежь путешествует чаще: 36% людей в возрастной группе от 18 до 24 отправлялись в поездки по России или по миру, а в группе старше 55 за пределы домашнего региона выезжали только 11%.

Две трети (70%) тех, кто за последний год совершал туристические поездки, путешествовали только по России, каждый третий (30%) выезжал за рубеж. Люди моложе 55 лет ездили отдыхать за рубеж примерно с одинаковой частотой (9-12%), а пожилые старше 55 лет – существенно реже (4%). В ближайший год 28% россиян рассматривают возможность поехать в отпуск за границу (рост на 5 п.п. по сравнению с прошлым годом), а 50% – отправиться в поездку по России (рост на 8 п.п.).

Большинство россиян самостоятельно копят деньги на отдых (87%). Каждый десятый занимает деньги у друзей или родственников (9%) или отдыхает за их счет (8%). Чаще так поступают молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет. 4% россиян брали кредит, чтобы съездить в отпуск.

Сумма денег, которую россияне готовы потратить в отпуске, сократилась по сравнению с прошлым годом. Так, среди тех, кто в будущем рассматривает возможность поехать в отпуск за границу, почти половина (46%) готовы потратить на поездку не более 40 тыс. рублей, треть (32%, рост на 6 п.п. по сравнению с апрелем 2017 г.) выделят на это от 40 тыс. до 60 тыс. рублей, 14% (сокращение на 12 п.п. по сравнению с апрелем 2017 г.) – от 60 до 100 тыс. рублей. Готовность потратить ту или иную сумму не зависит от возраста опрошенных.

Среди тех, кто планирует поездки по России, большинство (73%, рост на 6 п.п. по сравнению с апрелем 2017 г.) закладывают в бюджет поездки до 40 тыс. рублей, каждый пятый (20%) готов выделить от 40 до 60 тыс. рублей. 5% опрошенных (сокращение на 7 п.п. по сравнению с апрелем 2017 г.) готовы потратить от 60 до 100 тыс. рублей.

Репрезентативный всероссийский опрос проведен в июне 2018 г. Опрошено 1600 человек в 140 населенных пунктах в 42 регионах России. Возраст: 18 лет и старше. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.