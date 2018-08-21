Адекватные цены и расположение. Россияне назвали критерии выбора квартиры и застройщика

Россияне стали более информированными и опытными в вопросе выбора квартиры и застройщика. Об этом свидетельствуют результаты всероссийского опроса, проведенного Аналитическим центром НАФИ в июне 2018 г. Как оказалось, цена остается главным фактором при выборе жилой недвижимости, а основной критерий выбора застройщика – его репутация.

К выбору жилья стали подходить более осознанно

С прошлого года сократились доли тех, кто не мог определить для себя критерии выбора квартиры (17% в 2017 г., 2% в 2018 г.) и застройщика (33% в 2017 г., 4% в 2018 г.).

При выборе жилой недвижимости цена стала еще более важным фактором для россиян: в июне 2017 года о ее важности говорили 58% опрошенных, сейчас их уже 74% (рост на 16 п.п.).

Расположение квартиры – второй по значимости критерий выбора недвижимости. Россияне стали уделять больше внимания расположению квартиры (53% в 2018 году, рост на 13 п.п. по сравнению с июнем 2017 года).

Повысилась важность социальной инфраструктуры

Россияне стали обращать больше внимания на расположенные поблизости поликлиники, детские сады, школы (37%, рост на 16 п.п. с 2017 года). Для женщин инфраструктура оказалась важнее, чем для мужчин (41% и 31% соответственно).

Возросло внимание к качеству постройки жилых домов (26%, рост на 15 п.п.), а также к доступности ипотечного кредитования (21%, рост на 13 п.п.). Экология района, в котором находится жилая недвижимость, при выборе жилья играет для россиян наименьшую роль (5%).

Основные критерии выбора застройщика:

его репутация (62%),

сданные объекты (44%),

лицензия (43%).

«Адекватные» цены застройщика (27%) и рекомендации друзей и близких (26%) также играют важную роль. Наименее важной характеристикой застройщика для россиян оказалась возможность следить за ходом строительства онлайн (9%).

Репрезентативный всероссийский опрос НАФИ проведен в июне 2018 г. Опрошено 1 600 человек в 140 населенных пунктах в 42 регионах России. Возраст: 18 лет и старше. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.

Сумма ответов превышает 100%, так как респонденты могли выбрать несколько вариантов ответов