Восточный сад появится в одном из парков Ангарска

В парке имени 10-летия Ангарска в субботу, 4 августа, представители японской делегации совместно с мэром Сергеем Петровым и председателем Думы Ангарского городского округа Александром Городским приняли участие в посадке сосен в будущем саду, посвященном дружбе между Ангарском и японским городом Комацу.

Фото: angarsk-adm.ru/

«Побывав в Японии и увидев, какие замечательные сады там создаются архитекторами, дизайнерами, дендрологами, мы приняли решение «приживить» такой кусочек Японии у нас, в парке имени 10-летия Ангарска. Разработан проект, надеюсь, с помощью наших японских друзей мы его усовершенствуем», – рассказал Сергей Петров, мэр Ангарского округа.

В переводе с японского Комацу – «маленькая сосна». Именно поэтому для закладки сада был выбран данный вид деревьев.

Согласно проекту восточный сад имеет четкое зонирование территории и насыщен аутентичными объектами стран Азии. Здесь разместят входную группу, беседку, мостик через сухой ручей, традиционные фонари, каменный сад, цукубай (небольшой накопитель для воды, применяемый в Японских садах), бонсай, ограждение, информационные стенды и указатели движения.

Проектом также учтена традиционная для восточного сада ярусность, выработан принцип проникновения естественного света и ветра (разграничение потоков воздуха). Как сообщает пресс-служба Ангарского городского округа, в центральной части восточного сада будет сосредоточена зона из высоких уже сложившихся деревьев, далее сад заполнят посадки из низкорослых кустарников и деревьев, рядом с которыми появятся карликовые деревья. По боковой кромке сада также останутся высокие деревья, к которым будет подсажена кустарниковая растительность и низкий ряд растений и цветов. По замыслу, чтобы сад выглядел более естественным, на камнях и холмах будут сформированы гряды из мхов и лишайников.