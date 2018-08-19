Хайнань – сказочный отдых в Китае

Туры в Китай сегодня привлекают большое количество туристов из России. Эта удивительная страна предлагает массу возможностей для самого разнообразного отдыха. Здесь есть множество интересных мест и отличных курортов. Однако настоящей жемчужиной Китая традиционно считается остров Хайнань.

Особенности отдыха на Хайнане

Остров Хайнань – это, пожалуй, главный туристический регион Поднебесной. Он расположен в тропической зоне, поэтому здесь имеются великолепные условия для пляжного отдыха. Местные пляжи привлекают большинство туристов, заказывающих горящие туры в Китай из Иркутска на Хайнань.

Остров встречает отдыхающих просторными песчаными пляжами, которые обрамлены великолепием живописной природы. Здесь можно искупаться в лазурном море с очень чистой водой.

Климат на острове очень благоприятен. Все это создает прекрасные условия для умиротворенного и приятного отдыха на море. Пляжи хорошо благоустроены. Здесь же предлагаются самые разнообразные водные развлечения, а также возможности для различных активных морских видов спорта. К этому нужно добавить отличную туристическую инфраструктуру, которая в регионе развивается уже более 25 лет.

Дадунхай, Ялунвань и Саньяван - для любителей пляжного отдыха

Большинство пляжей на Хайнане является муниципальными и имеют все необходимо оснащение для комфортного отдыха – лежаки, зонтики от солнца, раздевалки, душевые и многое другое. Наиболее популярными курортами острова для любителей пляжного отдыха можно назвать Дадунхай и Ялунвань.

При этом Ялунвань является местом элитного отдыха. Большинство отелей здесь имеет категорию 5 звезд и обладают обширной инфраструктурой. Это место хорошо подходит для спокойного отдыха.

С другой стороны, залив Дадунхай привлекает великолепием пляжей, обрамленных живописными пальмами и ананасовыми кустами. Помимо просто отдыхающих Дадунхай очень популярен у серфингистов. Это оживленное место, где практически всегда очень много туристов, и ведется очень активная ночная жизнь. Поэтому сюда часто приезжают и за разнообразными развлечениями. Дадунхай очень популярен у россиян, поэтому здесь практически всегда можно встретить много соотечественников.

Еще одной популярной курортной зоной является бухта Саньяван. Курорт только развивается, поэтому здесь еще нет такой разнообразной и богатой инфраструктуры. Однако отдыхающих привлекают очень красивые и благоустроенные пляжи, экзотическая флора и фауна.

«Край света» и Музей жемчуга - для любознательных туристов

Помимо роскошного морского отдыха, Хайнань предлагает туристам и отличную экскурсионную программу. Здесь стоит посетить парк «Край света» с отличным океанариумом, где устраиваются шоу с участием крокодилов и морских львов. Не менее достойны внимания Музей бабочек, парк птиц «Летающий мир», зоопарк тигров и крокодилов. Любителям водных развлечений обязательно стоит посетить Западный остров. Также тут можно побывать на самой настоящей жемчужной плантации, расположенной в Музее жемчуга. Детей и взрослых традиционно привлекает Остров обезьян.

На берегу озера Дуншаньху расположен великолепный природный зоопарк, который также обязательно стоит посетить. Также на Хайнане расположено немало архитектурных и культурных памятников, представляющих немалый интерес.

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