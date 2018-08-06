В Иркутске открылся третий центр обслуживания Иркутскэнергосбыта в офисе Сбербанка

Центр обслуживания населения ООО «Иркутскэнергосбыт» открылся на базе офиса Сбербанка в Иркутске по ул. Мира, 100 А. Здесь потребители одной из крупнейших ресурсоснабжающих компаний могут получить консультации по соответствующим коммунальным услугам, уточнить информацию по начислениям, сделать перерасчет, а также оплатить счета, используя сервисы Сбербанка. Режим работы специалиста ООО «Иркутскэнергосбыт»: понедельник-пятница – с 9.15 до 18.15, перерыв на обед с 13.00 до 14.00; суббота и воскресенье – выходные дни.

«Главная цель совместного проекта Сбербанка и Иркутскэнергосбыта – создание дополнительных точек обслуживания, чтобы горожане могли проводить широкий спектр операций в одном месте. Как правило, все офисы Сбербанка располагаются в местах транспортных развязок и наибольшего потока людей, поэтому территориально посещать центры обслуживания Иркутскэнергосбыта максимально удобно», – комментирует заместитель управляющего Иркутским отделением Сбербанка Дарья Ефимова.

В Иркутске уже функционируют два подобных центра. Специалисты ресурсоснабжающей компании принимают посетителей в офисах Сбербанка в Иркутске по ул. Волжская, 15 (ТЦ «Оранж») и Советская, 122 А.

«Мы по-прежнему нацелены на совершенствование сервиса: наши офисы претерпели существенные изменения – это и территориальное объединение со Сбербанком, и оснащение рабочих мест pos-терминалами для безналичного расчета на местах. Мы адаптируем офисы под современные требования с тем, чтобы клиенты могли оперативно заключить, или расторгнуть договор, сверить начисления, решить все вопросы энергопотребления. Есть еще просветительская задача сотрудников офиса – они должны не только пояснить действие закона, в силу которого производятся расчеты, но и помочь установить мобильное приложение, обучить клиента работе с ним. Мобильное приложение к сайту – это на сегодня самый удобный инструмент дистанционного взаимодействия клиента и ресурсоснабжающей организации, – отмечает заместитель директора по сбыту ООО «Иркутскэнергосбыт» Андрей Харитонов.

ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.

Байкальский банк ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия). Банк занимает высокую долю на рынке вкладов населения, в области кредитования частных клиентов и юридических лиц. Предоставляет широкий перечень банковских услуг для населения и корпоративных клиентов. Осуществляет корреспондентские отношения с банками Монголии, Китая, выступает поручителем во внешнеторговых сделках.

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