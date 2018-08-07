В Якутии будет построен уникальный инновационный поселок

Консорциум в составе международной консалтинговой компании Knight Frank и агентства стратегического развития «ЦЕНТР» разработали концепцию экологического поселка «Кангалассы 2.0», расположенного в Республике Саха (Якутия). Проект будет представлен на IV Восточном экономическом форуме, который состоится во Владивостоке 11-13 сентября 2018 года.

Knight Frank и «ЦЕНТР» провели полный анализ территории «Кангалассы 2.0», оценили возможности создания на территории проекта разных типов кластеров, включая креативные индустрии и туризм, определили отрасли/производства, которые будут иметь высокий потенциал развития, а также разработали «дорожную карту» основных этапов комплексного развития территории, включая концепцию ее функционального программирования.

Проект реализуется по заказу ООО «СЭЙБИЭМ», дочерней структуры регионального банка Республики Саха (Якутия) АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО. Инициатором проекта выступил лично врио главы Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев. Работа ведется при поддержке Правительства Республики Саха и Администрации г. Якутска.

Стратегия развития территории «Кангалассы 2.0» направлена на воплощение в жизнь уникального проекта – образцового северного поселка, экономически эффективного и социально успешного. Бывший шахтерский поселок ждет полная перезагрузка. Из депрессивной территории он должен стать центром притяжения современных талантов и умов российского и международного масштаба, которые получат возможность для самореализации, создания и развития перспективных бизнесов на базе формирующейся устойчивой промышленной платформы.

Территория «Кангалассы 2.0» должна объединить производственный блок, креативную и образовательную составляющую, а также создать новую модель развития городской среды на принципах «умного города». В проекте предусмотрена и экосоставляющая, раскрывающая потенциал уникального северного природного комплекса. Стратегия кластера предусматривает расширение азиатско-тихоокеанского сотрудничества и создание устойчивых связей с Японией, Китаем, Южной Кореей и Сингапуром.