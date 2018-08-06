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Текущая доходность пенсионных накоплений ВТБ Пенсионный фонд в 1 полугодии составила 7,76% годовых

6 августа 2018

В первом полугодии 2018 года текущая доходность пенсионных накоплений в ВТБ Пенсионный фонд составила 7,76% годовых. Текущая доходность пенсионных резервов по негосударственному пенсионному обеспечению – 7,49%.

На 1 июля 2018 года под управлением ВТБ Пенсионный фонд находилось 189,2 млрд рублей пенсионных накоплений и 3,5 млрд рублей пенсионных резервов.

Лариса Горчаковская, генеральный директор ВТБ Пенсионный фонд, прокомментировала: «Задача любого пенсионного фонда – не просто сохранить пенсионные накопления, но и увеличить их. Грамотный анализ ситуации на рынке позволяет эффективно инвестировать средства в различные финансовые инструменты. Инвестиционная стратегия нашего фонда гарантирует сохранность накоплений граждан и позволяет начислять доходность, превышающую средние ставки по депозитам. Мы показываем высокий уровень доходности на протяжении многих лет».


/ СИА /
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