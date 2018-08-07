Новости

Тур выходного дня. Составил рейтинг городов, куда российские путешественники чаще всего летают на выходные

7 августа 2018

Сервис путешествий OneTwoTrip составил рейтинг российских и зарубежных городов, куда российские путешественники чаще всего летают на выходные. Для этого аналитики сервиса изучили покупки авиабилетов с начала года, рассмотрев только те из них, которые предлагали вылет днем или вечером в пятницу и возвращение в воскресенье вечером или в понедельник утром.

По России путешественники чаще всего летают на выходные в Москву. На второй строчке расположился Санкт-Петербург. Также на уикенд россияне часто летают в Сочи, Симферополь и Калининград. Среди зарубежных городов первое место занял Амстердам. Далее расположился Париж. В топ-5 зарубежных направлений вошли Прага, Тбилиси и Минск.

“Билеты на выходные, с вылетом в пятницу и возвращением в воскресенье, дороже 2-3 дневных поездок в другие дни недели в среднем на 20%. Несмотря на это, а также на общее подорожание авиабилетов как по внутренним, так и по зарубежным направлениям, мы не видим снижения интереса к поездкам выходного дня по сравнению с прошлым годом. Рейтинг самых популярных зарубежных направлений на уикэнд закономерно возглавили крупные культурные центры, время полета до которых из Москвы не превышает трех-четырех часов. Поездки выходного дня в них вполне комфортны, а субботы и воскресенья достаточно, чтобы осмотреть основные достопримечательности или посетить любимые места, если речь идет не о первом визите”, — комментирует руководитель авианаправления сервиса OneTwoTrip Леонид Рябоштан.

Популярные российские города для поездок на выходные

1

Москва

2

Санкт-Петербург

3

Сочи

4

Симферополь

5

Калининград

6

Краснодар

7

Казань

8

Ростов-на-Дону

9

Екатеринбург

10

Минеральные воды

Популярные зарубежные города для поездок на выходные

1

Амстердам

2

Париж

3

Прага

4

Тбилиси

5

Минск

6

Лондон

7

Стамбул

8

Вена

9

Рим

10

Барселона

/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Байкальский саммит недвижимости РГУД - 2018, 25-26 июля, Иркутск
Склады стремятся за интернет-торговлей
«Инвесторы идут в регионы». Стоит ли строить в России новые торговые центры?
«В большей части иркутских торговых центров нет управления»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании