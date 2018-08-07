Тур выходного дня. Составил рейтинг городов, куда российские путешественники чаще всего летают на выходные

Сервис путешествий OneTwoTrip составил рейтинг российских и зарубежных городов, куда российские путешественники чаще всего летают на выходные. Для этого аналитики сервиса изучили покупки авиабилетов с начала года, рассмотрев только те из них, которые предлагали вылет днем или вечером в пятницу и возвращение в воскресенье вечером или в понедельник утром.

По России путешественники чаще всего летают на выходные в Москву. На второй строчке расположился Санкт-Петербург. Также на уикенд россияне часто летают в Сочи, Симферополь и Калининград. Среди зарубежных городов первое место занял Амстердам. Далее расположился Париж. В топ-5 зарубежных направлений вошли Прага, Тбилиси и Минск.

“Билеты на выходные, с вылетом в пятницу и возвращением в воскресенье, дороже 2-3 дневных поездок в другие дни недели в среднем на 20%. Несмотря на это, а также на общее подорожание авиабилетов как по внутренним, так и по зарубежным направлениям, мы не видим снижения интереса к поездкам выходного дня по сравнению с прошлым годом. Рейтинг самых популярных зарубежных направлений на уикэнд закономерно возглавили крупные культурные центры, время полета до которых из Москвы не превышает трех-четырех часов. Поездки выходного дня в них вполне комфортны, а субботы и воскресенья достаточно, чтобы осмотреть основные достопримечательности или посетить любимые места, если речь идет не о первом визите”, — комментирует руководитель авианаправления сервиса OneTwoTrip Леонид Рябоштан.

Популярные российские города для поездок на выходные

1 Москва 2 Санкт-Петербург 3 Сочи 4 Симферополь 5 Калининград 6 Краснодар 7 Казань 8 Ростов-на-Дону 9 Екатеринбург 10 Минеральные воды

Популярные зарубежные города для поездок на выходные