Своих не бросаем. Банк «Солидарность» пополнил линейку вкладов новым одноименным вкладом

30 июля 2018 года банк «Солидарность» пополнил линейку вкладов новым одноименным вкладом – «Солидарность».

Новый вклад адресован широкой аудитории. Воспользоваться им могут как молодежь, так и пенсионеры.

Минимальная сумма вклада – 15 000 рублей, максимальная – не ограничена. Проценты на сумму вклада начисляются ежемесячно в последний рабочий день месяца со дня, следующего за днем ее зачисления на счет вклада. Все начисленные на сумму вклада проценты выплачиваются вкладчику в последний день срока вклада. Пополнение вклада – не ограничено.

Преимущества вклада «Солидарность» в том, что клиент при отсутствии расходных операций получит максимальный доход по ставке 7,00 % годовых, при готовности разместить деньги на срок 395 дней. Однако, при возникновении непредвиденных ситуаций, клиент всегда может воспользоваться своими денежными средствами. Для этого не нужно закрывать вклад и терять все проценты. При сохранении неснижаемого остатка 15 000 руб. на счете вклада возможны расходные операции. Ставка при совершении расходных операций снижается до 4,00 % годовых.

Узнать подробные условия вклада «Солидарность» клиенты могут в любое время на нашем сайте, круглосуточно по номеру телефона 8 800 700 9220, а также в любом офисе банка «Солидарность».