«Изменения в госзакупках в 2018 году. Новые возможности для предпринимателей» — новый семинар в Университете бизнеса УРАЛСИБ

Университет бизнеса Банка УРАЛСИБ приглашает принять участие в вебинаре на тему «Изменения в госзакупках в 2018 году. Новые возможности для предпринимателей», который состоится в пятницу, 10 августа, в 15:00 МСК.

Участие в онлайн-семинаре бесплатное. Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.

Семинар проведет постоянный преподаватель Университета бизнеса Владислав Тарарыков, директор и соучредитель компании «Рустендер», член общественного совета при управлении контрактной системы в сфере закупок Воронежской области.

На вебинаре будем обсуждать наиболее актуальные нововведения в сфере закупок, в числе которых изменения в законах, регулирующих госзаказ в России. Кроме того, рассмотрим тренды рынка госзакупок 2019 года и их потенциальные преимущества.

Семинар пройдет в прямом эфире. Не упустите возможность задать эксперту свой вопрос и получить на него ответ во время прямой трансляции!

Университет бизнеса Банка УРАЛСИБ - образовательный проект, позволяющий начинающим и опытным бизнесменам БЕСПЛАТНО получать необходимые знания для старта и развития бизнеса. Преподаватели Университета - профессиональные коучи и успешные бизнесмены. На сегодняшний день в «копилке» Университета бизнеса уже свыше 100 семинаров, более 80 из которых прошли в онлайн-формате. С момента запуска проекта более 88 тысяч человек посетили раздел Университета, а число просмотров лекций на YouTube превысило отметку в 30 тысяч. Онлайн-формат позволяет участвовать в семинарах практически из любой точки мира, где есть интернет. Посмотреть записи лекций и зарегистрироваться на новые семинары можно на сайте Банка УРАЛСИБ в разделе «Университет бизнеса».