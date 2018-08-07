Дальневосточный банк предлагает своим клиентам во Владивостоке возможность круглосуточной юридической помощи

Воспользоваться юридическими консультациями от компании-партнера ООО «Правовая помощь онлайн» могут клиенты Дальневосточного банка в г. Владивостоке.

Для этого достаточно выбрать наиболее подходящий тарифный план, оформить сертификат в офисе Банка и затем, в любое время, в любой жизненной ситуации, вы получите доступ к квалифицированной юридической помощи по телефону колл-центра ООО «Правовая помощь онлайн» 8 800 511-02-55.

Продукты компании сочетают в себе комплекс услуг по различным вопросам:

семейное право,

трудовые споры,

защита прав потребителей,

социальные вопросы,

помощь при оформлении документов,

помощь на дороге (для автомобилистов),

поддержка предпринимателей,

и многое другое.

Тарифные планы «Лайт», «Семейный» и «Семейный VIP» помогут в случаях, если:

необходима экспертная поддержка при сделках купли-продажи;

затопили соседи, споры с ЖКХ;

возник вопрос наследования, раздела имущества и выплаты алиментов;

государственные органы затягивают рассмотрение документов;

купили некачественный товар или нарушены права потребителя;

неверно начислен транспортный налог, требуется обжаловать штраф;

и многие другие вопросы, с которыми ежедневно может столкнуться каждый.

Тарифный план «Социальный» поможет получить информацию обо всех возможностях и льготах, предоставляемых государством гражданам России, обеспечит доступ к типовым формам документов и шаблонам договоров, с помощью которых можно воспользоваться полным объемом полагающихся социальных выплат.

Приобретая любой Сертификат, клиент получает не только квалифицированную юридическую помощь, но и доступ к онлайн библиотеке юридической документации с инструкциями по заполнению и Личному кабинету со всей необходимой информацией по тарифу и историей обращений.

Выбрать тариф и получить сертификат можно в офисах г. Владивостока.

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