Дальневосточный банк предлагает своим клиентам во Владивостоке возможность круглосуточной юридической помощи

Воспользоваться юридическими консультациями от компании-партнера ООО «Правовая помощь онлайн» могут клиенты Дальневосточного банка в г. Владивостоке.
Для этого достаточно выбрать наиболее подходящий тарифный план, оформить сертификат в офисе Банка и затем, в любое время, в любой жизненной ситуации, вы получите доступ к квалифицированной юридической помощи по телефону колл-центра ООО «Правовая помощь онлайн» 8 800 511-02-55.
Продукты компании сочетают в себе комплекс услуг по различным вопросам:
- семейное право,
- трудовые споры,
- защита прав потребителей,
- социальные вопросы,
- помощь при оформлении документов,
- помощь на дороге (для автомобилистов),
- поддержка предпринимателей,
- и многое другое.
Тарифные планы «Лайт», «Семейный» и «Семейный VIP» помогут в случаях, если:
- необходима экспертная поддержка при сделках купли-продажи;
- затопили соседи, споры с ЖКХ;
- возник вопрос наследования, раздела имущества и выплаты алиментов;
- государственные органы затягивают рассмотрение документов;
- купили некачественный товар или нарушены права потребителя;
- неверно начислен транспортный налог, требуется обжаловать штраф;
- и многие другие вопросы, с которыми ежедневно может столкнуться каждый.
Тарифный план «Социальный» поможет получить информацию обо всех возможностях и льготах, предоставляемых государством гражданам России, обеспечит доступ к типовым формам документов и шаблонам договоров, с помощью которых можно воспользоваться полным объемом полагающихся социальных выплат.
Приобретая любой Сертификат, клиент получает не только квалифицированную юридическую помощь, но и доступ к онлайн библиотеке юридической документации с инструкциями по заполнению и Личному кабинету со всей необходимой информацией по тарифу и историей обращений.
Выбрать тариф и получить сертификат можно в офисах г. Владивостока.
Справка о компании «Правовая помощь онлайн»:
- более 40 партнеров и 100 000 клиентов;
- около 250 000 консультаций в год;
- круглосуточный высококвалифицированный колл-центр.