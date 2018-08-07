Российская экономика способна выдержать даже маловероятный сценарий распространения санкций на суверенный долг, который предложили американские законодатели, уверена аналитик Moody’s Кристин Линдоу. В интервью Bloomberg она заявила, что Россия предпринимала меры, направленные на сокращение вложений в казначейские бумаги США, и снизила зависимость от американской валюты. В итоге, по ее словам, российское государство стало менее уязвимо к угрозе более масштабных ограничений. Александр Разуваев, директор аналитического департамента Альпари, считает санкции в отношении ОФЗ маловероятны:

– Мы уже неоднократно отмечали, что санкции в отношении ОФЗ маловероятны. Однако, мы полностью солидарны с мнением Moody’s, что если они последуют, Россия их относительно безболезненно переживет. Падение рубля от текущих уровней, вероятно, составит не более 10-15%. Это незначительно ускорит инфляцию, но поддержит при этом доходы бюджета, которые по-прежнему зависят, прежде всего, от нефтегазовых экспортеров. Последние, вероятно, выплатят рекордные дивиденды своим акционерам, особенно «Сургутнефтегаз».

Впрочем, финансовые возможности Банка России позволяют просто выкупить ОФЗ у иностранцев. Напомним, доля нерезидентов в ОФЗ составляет 28%, а международные резервы России – примерно $460 млрд. При этом санкции в отношении российских ОФЗ нанесут удар по всей системе глобальных финансовых рынков. Впрочем, американцам менять устоявшийся порядок вещей не привыкать. Дональд Трамп, вероятно, войдет в историю, как разрушитель глобализации по-американски.

Ну и в заключение стоит сказать, что у России есть только одно слабое место – это цены на нефть. Однако удар США в данном направлении не просматривается. Скорее всего, Россия и Саудовская Аравия реформируют под себя ОПЕК. В свое время афганская война сильно напугала саудитов и они по просьбе США обрушили цены на нефть. Однако, Сирия не Афганистан, и на дворе давно другие времена.

Кризис 2014 года показал, что российская экономика является гибкой саморегулируемой экономической системой. Финансовые и промышленные компании быстро адаптировались к новым ценам на нефть и невозможностью рефинансировать долги на внешних рынках. Рыночная система является намного более гибкой и более адекватной к внешним шокам, чем командно-административная. Российская Федерация это не СССР. И не повторит его судьбу.