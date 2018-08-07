Негативная геополитическая обстановка для рубля сохранится как минимум ближайшие три месяца

В понедельник, 6 августа, на валютном рынке Московской Биржи доллар США дорожал на 0,3% до 63,5 руб. С фундаментальной точки зрения, отмечает аналитик «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин, сейчас на котировки влияют преимущественно три фактора: интервенции Минфина в рамках процесса скупки валюты на поступающие в бюджет нефтегазовые «сверхдоходы» с ценой отсечки по сорту Urals выше $40 за баррель, спрос нерезидентов на рублевые активы, в т.ч. ОФЗ, и глобальный переток капитала в доллары на фоне повышения ставок крупнейшими ЦБ:

– По нашим расчетам, справедливый курс доллара с учетом только фактора интервенций Минфина находится в диапазоне 55,5-61. Особенности механизма этих интервенций не дают рублю укрепиться за пределы данного диапазона, но не ограничивают его с точки зрения движения в сторону ослабления. Соответственно, на фоне ужесточения монетарной политики, в т.ч. ФРС, и апрельских санкций США (нерезиденты с начала апреля распродали 20% своего портфеля в ОФЗ на сумму около 400 млрд руб.) спрос на рублевые активы сократился. Курс перешел к диапазону колебаний 60-65 рублей. Теоретически, негатив, не связанный с интервенциями Минфина, носит локальный характер, и постепенно котировки должны вернуться к уровням 55,5-61. Ключевой вопрос – как скоро это может произойти с учетом непредсказуемого геополитического сантимента.

Сейчас внутриполитическая ситуация в США на фоне выборов в Конгресс США в начале ноября и, очевидною, неудачных для Трампа переговоров с Путиным говорит о том, что негативная геополитическая повестка дня для рубля сохранится как минимум ближайшие 3 месяца. Впоследствии национальная валюта может получить долгожданную поддержку и начнет укрепляться. Впрочем, теперь возвращение к диапазону колебаний доллара 55,5-61 может занять больше времени, чем мы ожидали ранее.

Учитывая все вышесказанное, мы повышаем таргет по валютной паре доллар/рубль на конец 2018 года с отметки 57,7 до 58,7.