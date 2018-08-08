Наталия Цайтлер, Сбербанк: «Я никогда не мечтала быть банкиром»

«Я демократ при обсуждении и диктатор при исполнении», – признается Наталия Цайтлер, управляющий Иркутским отделением Сбербанка. А как иначе в современной банковской сфере, где всё решает скорость и твердость? Как в таком жестком рабочем ритме найти время на себя и хобби? Наталия Цайтлер рассказала Газете Дело о своём 20-летнем опыте работы в крупнейшем государственном банке страны, о сложном переезде из Москвы в Иркутск и о будущем банковского сектора. Полная версия интервью выйдет уже совсем скоро, а пока предлагаем посмотреть интересные моменты беседы с нашей героиней.