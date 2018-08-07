Стратегия: как сохранить сбережения в рублях на фоне роста доллара?

В понедельник, 6 августа, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара по расчётам «на завтра» повысился на 40 коп. (+0,64%), до 63,74 руб., курс евро – на 39 коп. (+0,54%), до 73,62 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $2,5 млрд (-8,00%), а в паре евро/рубль – 395,3 млн евро (-14,14%).

Банк России на 7 августа установил официальный курс доллара США к рублю на отметке 63,4975 руб., что выше предыдущего закрытия на 4,26 коп. Официальный курс евро к рублю был зафиксирован на уровне 73,4095 руб. По сравнению с предыдущим значением курс повысился на 6,49 коп.

Торги по курсу рубля в понедельник открылись снижением. В ходе американской сессии курс доллара повышался до 63,79 руб., курс евро – до 73,71 руб. Я выделяю несколько причин ослабления рубля:

1. Общее укрепление доллара США на рынке форекс.

2. Падение доходности американских облигаций из-за эскалации торгового конфликта между США и Китаем. Власти КНР заявили о планах ввести таможенные пошлины на ввоз товаров из США в размере $60 млрд. На этом фоне доходность 10-летних облигаций в США упала c 2,96% до уровня 2,924%.

3. Продажи российских облигаций на фоне спекуляций по поводу возможных новых санкций США в отношении России. Индекс RGBI упал на 0,1%, до 138,68 пунктов.

Курс доллара вплотную приблизился к верхней границе треугольной формации. За 5 дней рубль подешевел к доллару на 2,5%, до 63,74 руб. Начинается самое интересное. Пробой зоны 63,90 – 64,30 руб. открывает участникам торгов дорогу к отметке 67,75 руб. Если продавцы не будут её защищать и отдадут позиции без боя, то доллар США на уровне 67,75 руб. будет к 3 сентября.

В паре евро/рубль ситуация иная. Это нормально, поскольку спрэд с парой доллар/рубль составляет около 10 руб. Это значит, что за рубли выгоднее покупать доллар, пока спрэд не достигнет значений 7-8 руб. При его достижении стоит уровнять доли евро и доллара по 50% и 50% в своих портфелях и сбережениях. Доллар частично продается и на прибыль докупается евро.

При достижении спрэда 12 руб. между парами евро/рубль и доллар/рубль, стоит полностью продать доллар и купить евро.

Владислав Антонов, аналитик Альпари