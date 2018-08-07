Надстройку из современных алюминиевых сплавов установили на строящемся круизном лайнере «Петр Великий»

Около 250 т алюминиевых полуфабрикатов производства АО «Алюминий Металлург Рус» (город Белая Калитва, Ростовская область) были использованы для изготовления надстройки корпуса теплохода PV300VD «Петр Великий», строительство которого продолжается на судостроительном заводе «Лотос» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию).

О первом за последние 60 лет проекте строительства отечественного речного круизного лайнера рассказала «Независимая газета». В настоящее время завершено формирование корпуса, для строительства надстройки которого использовались листы, трубы и полособульбы, изготовленные из алюминиевых сплавов АМГ-61. Алюминиевая надстройка соединена со стальным корпусом биметаллом (алюминий/сталь).

Основные преимущества использования алюминиевых сплавов при строительстве судна – максимально возможное его облегчение с использованием освободившейся массы для повышения грузоподъемности или улучшения технических характеристик судна (повышение скорости, совершенствование оборудования, улучшение устойчивости, увеличение дальности перевозок и др.).

Проект PV300VD разработан Морским инженерным бюро по заказу Федерального агентства морского и речного транспорта России в рамках ФЦП «Развитие гражданской морской техники на 2009-2016 годы» (государственный заказчик – координатор программы – Министерство промышленности и торговли РФ). Концепт лайнера спроектирован как «плавучая гостиница» с устройством полноценных балконов/террас, носовым обзорным салоном, «солнечной» палубой из двух частей. На крыше будут находиться рубки с ветроотбойником, бассейном и баром.

«Обновление российского круизного речного флота сегодня особенно актуально, так как в ближайшие 10 лет около половины из 90 существующих судов, как предполагается, могут быть списаны, – отметил председатель алюминиевой ассоциации Валентин Трищенко. – Поэтому Алюминиевая ассоциация реализует ряд проектов для популяризации внедрения инновационных технологических решений с применением современных алюминиевых сплавов на отечественных судостроительных предприятиях».