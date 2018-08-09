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Топ-10 самых выгодных вкладов в Иркутске

9 августа 2018

Россияне в первом полугодии этого года накопили 1,5 трлн рублей, что на 150 млрд рублей больше, чем годом ранее. В общей сложности сбережения граждан достигли 32,3 трлн рублей, свидетельствуют данные Росстата, с которыми ознакомились «Известия». Примечательно, что россияне постепенно сокращают свои сбережения на банковских вкладах, но при этом увеличивают их в наличных.

Вклады на депозитах кредитных организаций составляют 66,6% (21,5 трлн) от общего объема накоплений, хотя годом ранее эта доля составляла 67,1%. В наличных россияне теперь держат 17,9% (5,7 трлн) своих сбережений вместо 17% годом ранее. Остальную часть денег предпочитают хранить в ценных бумагах – 5 трлн рублей (15,5% к общему объему накоплений).

Средняя максимальная ставка вкладов в 10 крупнейших банках по размеру депозитов населения в третьей декаде июля сократилась до 6,31%, следует из опубликованных ЦБ данных. Еще в первой декаде месяца ставка находилась на уровне 6,39% годовых. В Иркутске можно найти вклады по ставкам 6,44-7,65% годовых. Портал SIA.RU выбрал ТОП-10 вкладов с самыми высокими ставками, используя для выборки только один критерий – сумма вклада не должна превышать 1 млн 400 тыс. рублей. Именно эта сумма, как известно, застрахована государством.

Традиционно к участию в рэнкинге не допускались специальные вклады (пенсионные, инвестиционные, детские, страховые), повышенный процент по которым был обеспечен дополнительными условиями. Когда, чтобы получить большую ставку, клиент, к примеру, должен купить паи определенных ПИФов, застраховать свою жизнь или имущество, быть участником «зарплатного» проекта в банке и т.д. Для рэнкинга были выбраны все стандартные вклады, действующие 8 августа 2018 года, с суммой вклада 1 млн 400 тыс. рублей. Вклады были проранжированы по ставке. При этом по «ступенчатым вкладам», по которым ставка различается в разные периоды вклада, была рассчитана эффективная ставка.

ТОП-10 самых выгодных вкладов в Иркутске

( Условия выборки: сумма вклада – 1 400 000 рублей )

  Банк Название вклада Ставка, % годовых Cумма, руб.  Срок вклада  Пополнение Частичное снятие Выплата %
1 Россельхозбанк Доходный  7,65%* от 700 000 до 1 5000 000  1460 дн. нет нет в конце срока
2 Байкалкредобанк Почетный клиент 7,50% от 500 000  732 дня да нет ежемесячно
3-4 Азиатско-Тихоокеанский Банк Даешь 7:2 7,20% от 50 000  92 дня нет нет в конце срока
3-4 БайкалИнвестБанк Доходный сезон 7,20% от 10 000 до 1 500 000 367 дн. нет нет ежемесячно
5-8 Альфа-Банк Сразу 7 7,00%** до 100 000 первые 3 мес. да да ежемесячно
5-8 Банк Солидарность Солидарность 7,00% от 15 000 395 дн. да нет в конце срока
5-8 Примсоцбанк Особый 7,00% от 50 000 367 дн. да нет ежемесячно
5-8 Связь-Банк Чемпион (до 31.08.2018) 7,00% от 50 000 547 дн. нет нет в конце срока
9 БКС Банк Доходный 6,90%*** от 300 000 366 дн. нет нет по выбору вкладчика
10  Промсвязьбанк Растущий доход  6,44%**** от 50 000 360 дн. да нет ежеквартально

* При открытии вклада через дистанционные каналы обслуживания.
** Акция для новых клиентов, которые открыли счет с 1 августа 2018 г.:  за покупки по дебетовой карте Альфа-Банка дополнительно начисляется до 2%.
*** При открытии вклада через БКС Онлайн.
**** Эффективная ставка.

Вы можете подобрать вклад, учитывающий ваши индивидуальные пожелания по сумме, сроку, возможности пополнения и частичного снятия, здесь: http://sia.ru/?section=5546


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