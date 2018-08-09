Россияне в первом полугодии этого года накопили 1,5 трлн рублей, что на 150 млрд рублей больше, чем годом ранее. В общей сложности сбережения граждан достигли 32,3 трлн рублей, свидетельствуют данные Росстата, с которыми ознакомились «Известия». Примечательно, что россияне постепенно сокращают свои сбережения на банковских вкладах, но при этом увеличивают их в наличных.
Вклады на депозитах кредитных организаций составляют 66,6% (21,5 трлн) от общего объема накоплений, хотя годом ранее эта доля составляла 67,1%. В наличных россияне теперь держат 17,9% (5,7 трлн) своих сбережений вместо 17% годом ранее. Остальную часть денег предпочитают хранить в ценных бумагах – 5 трлн рублей (15,5% к общему объему накоплений).
Средняя максимальная ставка вкладов в 10 крупнейших банках по размеру депозитов населения в третьей декаде июля сократилась до 6,31%, следует из опубликованных ЦБ данных. Еще в первой декаде месяца ставка находилась на уровне 6,39% годовых. В Иркутске можно найти вклады по ставкам 6,44-7,65% годовых. Портал SIA.RU выбрал ТОП-10 вкладов с самыми высокими ставками, используя для выборки только один критерий – сумма вклада не должна превышать 1 млн 400 тыс. рублей. Именно эта сумма, как известно, застрахована государством.
Традиционно к участию в рэнкинге не допускались специальные вклады (пенсионные, инвестиционные, детские, страховые), повышенный процент по которым был обеспечен дополнительными условиями. Когда, чтобы получить большую ставку, клиент, к примеру, должен купить паи определенных ПИФов, застраховать свою жизнь или имущество, быть участником «зарплатного» проекта в банке и т.д. Для рэнкинга были выбраны все стандартные вклады, действующие 8 августа 2018 года, с суммой вклада 1 млн 400 тыс. рублей. Вклады были проранжированы по ставке. При этом по «ступенчатым вкладам», по которым ставка различается в разные периоды вклада, была рассчитана эффективная ставка.
ТОП-10 самых выгодных вкладов в Иркутске
( Условия выборки: сумма вклада – 1 400 000 рублей )
|Банк
|Название вклада
|Ставка, % годовых
|Cумма, руб.
|Срок вклада
|Пополнение
|Частичное снятие
|Выплата %
|1
|Россельхозбанк
|Доходный
|7,65%*
|от 700 000 до 1 5000 000
|1460 дн.
|нет
|нет
|в конце срока
|2
|Байкалкредобанк
|Почетный клиент
|7,50%
|от 500 000
|732 дня
|да
|нет
|ежемесячно
|3-4
|Азиатско-Тихоокеанский Банк
|Даешь 7:2
|7,20%
|от 50 000
|92 дня
|нет
|нет
|в конце срока
|3-4
|БайкалИнвестБанк
|Доходный сезон
|7,20%
|от 10 000 до 1 500 000
|367 дн.
|нет
|нет
|ежемесячно
|5-8
|Альфа-Банк
|Сразу 7
|7,00%**
|до 100 000
|первые 3 мес.
|да
|да
|ежемесячно
|5-8
|Банк Солидарность
|Солидарность
|7,00%
|от 15 000
|395 дн.
|да
|нет
|в конце срока
|5-8
|Примсоцбанк
|Особый
|7,00%
|от 50 000
|367 дн.
|да
|нет
|ежемесячно
|5-8
|Связь-Банк
|Чемпион (до 31.08.2018)
|7,00%
|от 50 000
|547 дн.
|нет
|нет
|в конце срока
|9
|БКС Банк
|Доходный
|6,90%***
|от 300 000
|366 дн.
|нет
|нет
|по выбору вкладчика
|10
|Промсвязьбанк
|Растущий доход
|6,44%****
|от 50 000
|360 дн.
|да
|нет
|ежеквартально
* При открытии вклада через дистанционные каналы обслуживания.
** Акция для новых клиентов, которые открыли счет с 1 августа 2018 г.: за покупки по дебетовой карте Альфа-Банка дополнительно начисляется до 2%.
*** При открытии вклада через БКС Онлайн.
**** Эффективная ставка.
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