Объем внешнеторговых операций Иркутской области и Северной Кореи составляет 800 тысяч долларов США

Вопросы развития двустороннего взаимодействия обсудили губернатор Иркутской области Сергей Левченко и руководитель Хабаровской канцелярии, заместитель Генерального консула Корейской Народно-Демократической Республики во Владивостоке господин Ким Чжэ Чжон.

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– Если говорить про внешнеторговые отношения, то за январь и май они составляют 0,8 млн долларов США. Немного, но, можно сказать, ситуация сдвинулась. Иркутская область и Северная Корея имеют ряд перспективных направлений сотрудничества, совместное развитие которых выгодно и интересно для обеих стран. Это расширение товарной номенклатуры, организация совместных презентаций, деловых миссий, выставочно-ярмарочной деятельности, взаимодействие по линии ассоциации региональных администраций стран Северо-Восточной Азии (АРАССВА), туризм и гуманитарные обмены. Мы готовы расширять наше взаимодействие и укреплять контакты во всех сферах, – подчеркнул Губернатор.

На встрече речь также шла о предстоящем юбилее – 70-й годовщине основания северокорейского государства, которая будет отмечаться в сентябре этого года. Сейчас в стране идет полномасштабная подготовка к празднику. По информации пресс-службы правительства Приангарья, заместитель Генконсула передал Сергею Левченко официальное приглашение принять участие в юбилейном мероприятии.

– Контакты между нашими двумя странами носят устойчивый дружественный характер. Наши народы связывают давние отношения. Надеемся, что предстоящий юбилей дипломатических связей придаст новый импульс в развитии и укреплении двустороннего взаимодействия, – отметил господин Ким Чжэ Чжон.

Участие во встрече приняли первый заместитель губернатора Иркутской области Владимир Дорофеев, министр экономического развития региона Евгений Орачевский.