Заседание Регионального совета Приангарья состоится в августе

В текущем месяце состоится очередное заседание Регионального совета Иркутской области, председателем которого является губернатор Сергей Левченко. Это координационный орган, содействующий реализации полномочий главы Прибайкалья по вопросам взаимодействия Правительства региона с муниципальными образованиями.

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На предстоящем заседании планируется рассмотреть вопросы, связанные с новой системой обращения с твердыми коммунальными отходами, формированием комфортной городской среды, подготовкой к новому учебному году, межбюджетными отношениями.

Касательно последней темы в министерстве финансов региона пояснили, что в марте текущего года при уточнении областного бюджета объем трансфертов, перечисляемых муниципалитетам, был увеличен до 6,9 млрд рублей. Это на 800 млн рублей больше, чем объем финансовой помощи территориям, которую они получили при корректировке областного бюджета в июне прошлого года.

Также, в этом году предусмотрена реструктуризация задолженности муниципальных образований по бюджетным кредитам, полученным из областной казны в 2013-2016 гг. Предполагается рассрочка по погашению имеющейся задолженности на семь лет со снижением объема ежегодных платежей. Этим правом воспользовалось 40 муниципалитетов, сообщает пресс-служба регправительства. В результате долговая нагрузка на местные бюджеты в текущем году снизилась на 600 млн рублей.