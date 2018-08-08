«Сначала бизнес должен научиться жить с увеличившейся налоговой нагрузкой». Елена Ланцова о перспективах рынка лизинга

Налоговая нагрузка на бизнес растет, отложенный во время кризиса спрос на оборудование удовлетворен, а конкуренция с приходом федеральных игроков на рынке лизинга обострилась. Что ждать от рынка лизинга во втором полугодии 2018 года? Об этом порталу SIA.RU рассказала Елена Ланцова, директор компании «РАФТ ЛИЗИНГ».

Российский рынок лизинга вопреки всем прогнозам демонстрирует колоссальный рост с 2016 года. Прошлый 2017 год и вовсе стал рекордным для отрасли. Как обстоят дела в 2018 году на рынке лизинга?

– Действительно последние два года рынок лизинга в России показывает устойчивый рост. В 2018 году этот тренд сохранился. Правда, темпы роста, надо признать, стали более сдержанными. Отложенный во время кризиса 2014-2015 гг. спрос, по всей видимости, удовлетворен. Ведь дорогостоящую технику и оборудование не меняют ежегодно.

Первое полугодие для «РАФТ ЛИЗИНГ» стало успешным. Мы подвели итоги: рост продолжается. План размещения финансирования в первом полугодии 2018 года перевыполнен на 10%. Доля компании в других регионах Сибирского федерального округа растет. Мы усиливаем свои позиции на Кузбассе, в Новосибирской области и в Красноярском крае.

Но ведь в каждой бочке меда есть ложка дегтя. Все не может быть прекрасно.

– Соглашусь с вами. Трудности, безусловно, есть. Как и в любой отрасли, наверное. Конкуренция на рынке лизинга сейчас существенно ужесточилась. В Иркутскую область зашли сразу несколько крупных игроков. Конкуренты, как правило, – это федеральные лизинговые компании – ведут достаточно агрессивную политику. Но для регионального рынка лизинга – это скорее плюс. В результате конкурентной борьбы выигрывает клиент. Поскольку он получает лучший сервис и лучшие условия по лизингу. Здоровая конкуренция – это всегда хорошо. Это стимул к развитию.

Если говорить об отраслях, какие отрасли экономики демонстрируют активность в первом полугодии 2018 года?

– Лесозаготовительная и деревообрабатывающая отрасли стабильно активны. Это вполне логично. Как известно, Иркутская область лидирует в России по лесозаготовке. Компании планомерно развиваются. В связи с этим в портфеле любой лизинговой компании региона эта отрасль превалирует.

В начале 2018 года «РАФТ ЛИЗИНГ» поставил перед собой стратегическую задачу диверсифицировать лизинговый портфель по отраслям. И с января сконцентрировали усилия на том, чтобы направить свои инвестиции в добывающую, сельскохозяйственную, пищевую, металлургическую и другие отрасли. И нам это удалось.

Можем смело сказать, что угледобывающая отрасль теперь есть не только на Кузбассе, но и в Иркутской области. На территории региона сейчас активно идут работы по освоению угольного разреза. В рамках инвестиционной программы мы приобрели для этого разреза уникальный карьерный экскаватор, первый и пока единственный в России.

Сельское хозяйство все больше проявляет активность в обновлении основных средств. Есть интересные проекты. Полагаю, что интенсивный рост еще впереди.

Дорожно-строительная отрасль достаточно стабильна. Обновление техники идет в плановом, а не авральном режиме. А это хороший показатель.

Лизинг – инструмент, которому необходимо банковское финансирование. Изменилась ли политика банков в отношении региональных лизинговых компаний?

– Банки достаточно легко финансировали лизинговую отрасль до 2008 года. В 2008 году случился кризис, и для некоторых игроков рынка этот период стал роковым. Прошло уже 10 лет с тех пор, но большинство банков до сих пор с опасением относятся к лизинговой отрасли и относят ее в зону риска. Если говорить цифрами, то примерно 75% банков в стране не работают с лизинговыми компаниями. Еще примерно 18-20% финансируют, но на определенных условиях. Лояльно к лизинговой отрасли относятся не более 5-7% банковского сектора.

Сколько у «РАФТ ЛИЗИНГа» банков-партнеров?

– У «РАФТ ЛИЗИНГ» порядка 9 банков-партнеров от Москвы до Владивостока. Сегодня мы не гонимся за количеством банков, а делаем ставку на качество. Нам важно выстроить с существующими инвесторами именно партнерские отношения, выйти на новый уровень доверия, который позволит нам обсуждать увеличение кредитных линий и снижение процентных ставок.

Но мы в любом случае всегда открыты новому сотрудничеству и стараемся использовать разные каналы поиска финансирования. Например, недавно на интернет-сервисе «НЬЮТОН ФИНАНС», где представлен «РАФТ ЛИЗИНГ», на нас вышел банк с Камчатки. Сейчас переговоры уже в финишной стадии. Сами мы вряд ли нашли бы друг друга, а так, надеюсь, в скором времени деньги камчатского банка будут софинансировать проекты из Иркутской области.

Какие прогнозы на второе полугодие 2018 года? Что ждет рынок лизинга под занавес года?

– Хотелось бы, конечно, говорить о позитивном настрое. Но тот факт, что российский бизнес сегодня испытывает существенную нагрузку, нельзя игнорировать. Во-первых, увеличение МРОТ, которое произошло в мае этого года, серьезно сказалось на изменении фонда оплаты труда на предприятиях. Во-вторых, продление льготы на движимое имущество хоть и произошло на бумаге, но по факту эта льгота не вступила в силу. И Иркутская область стала одним из немногих регионов в России, где все компании вынуждены в этом году платить налог на движимое имущество. Его ставка – 1,1. Оплата налога как раз легла на второй квартал года. Как эти два фактора в результате скажутся на реализации инвестиционных планов по обновлению техники и оборудования предприятий – станет ясно именно во втором полугодии. Но многие наши клиенты признаются, что сначала надо бы научиться жить с такой нагрузкой, а после уже думать о развитии и обновлении основных средств.

Третий фактор – это увеличение НДС с 18 до 20%, которое вступает в силу с 1 января 2019 года. Компании уже сейчас думают, как с этим жить, куда закладывать эти 2%. Не думаю, что от рынка лизинга, в частности, в Иркутской области стоит ждать резкого роста во втором полугодии 2018 года. Будет хорошо, если темпы первого полугодия 2018 года сохранятся.