83% россиян с удовольствием ездят в командировки

83% российских работников с удовольствием отзываются на предложения начальства съездить в командировку. К такому выводу пришли эксперты проекта «HR Lab. – Лаборатория HR Инноваций» и платформы «Академия Здоровья», проведя исследование для Аналитического центра «АльфаСтрахование».

Специалисты «АльфаСтрахование» провели опрос сотрудников 80 российских компаний с оборотом от 100 млн руб. в год и выяснили, что за последние три года 43% из них хотя бы один раз ездили в командировку. При этом регулярно в рабочие поездки отправляются 22% респондентов, время от времени (хотя бы раз в полгода) – 67%, редко – 11%.

Подавляющее большинство регулярно выезжающих (83%) довольны тем, что их деятельность подразумевает поездки. Они используют их как средство не только решить рабочие вопросы (85%), но и набраться новых впечатлений (55%), отдохнуть от привычной обстановки (35%), навестить друзей и родственников в других городах и странах (7%), сходить на интересное мероприятие в том городе, куда были командированы (6%), получить оплаченные компанией билеты и продолжить отпуск в месте командировки (2%).

В свободное время в поездке работники чаще всего гуляют по городу и осматривают достопримечательности (58%), посещают культурно-массовые мероприятия (22%), отсыпаются в гостинице (15%), проводят время в ресторанах и барах (8%), по собственной инициативе продолжают решать рабочие вопросы (7%).

Служба исследований HeadHunter в 2013 г. опросила 6,4 тыс. работников компаний и узнала, что почти каждый второй офисный работник бывал в командировке, при этом четверть респондентов получали такое задание минимум раз в квартал. Чаще всего поездки длились не более двух-четырех дней (59%) и не выходили за пределы России (88%).

Большинство работников признались, что любят ездить в командировки (79%), а 57% тех, кто никуда не ездит по работе, хотели бы устроиться на должность, где это предполагается.

Рабочие поездки привлекают возможностью принять участие в решении важной для компании задачи (71%), дают шанс отвлечься от повседневной работы (56%), несут новые впечатления и эмоции (56%). Еще 43% утоляют таким образом жажду путешествий, 40% заводят новые знакомства, для 14% это возможность подзаработать, 12% отдыхают от коллег, а 9% - от семьи. Основной причиной нелюбви к командировкам стал дискомфорт, связанный с необходимостью жить вне дома (58%).

«Командировки способны качественно разнообразить жизнь офисных работников, – говорит Егор Сафрыгин, директор департамента маркетинга «Медицина» Группы «АльфаСтрахование». – После успешной поездки кого-то может ожидать даже повышение по службе, а для некоторых это долгожданная возможность увидеть места, в которых они раньше не бывали. Несмотря на то, что заграничные поездки чаще совершают менеджеры среднего и высшего звена, у молодых специалистов и внутренние поездки обычно проходят «на ура». Для большинства это отличная возможность сменить обстановку и вырваться из рутины. Разумные по частоте командировки дают психологическую разрядку, позволяют обзавестись новыми знакомствами, приобрети необходимый для работы опыт».

Проект «HR Lab. – Лаборатория HR Инноваций» в партнерстве с бизнес-журналом Harvard Business Review Россия, Ассоциацией менеджеров России и порталом HeadHunter работает с марта 2016 г. Проект ориентирован на HR-директоров, специалистов в области управления персоналом, собственников и генеральных директоров компании. Его главная задача - поиск и аккумуляция всех необходимых инструментов, компетенций и практик для успешной работы с персоналом в условиях турбулентного рынка.