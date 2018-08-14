Россиянам по-прежнему не хватает времени на диспансеризацию

Специалисты «АльфаСтрахование – ОМС» в январе-июне 2018 г. провели опрос застрахованных, ранее проинформированных компанией о необходимости прохождения диспансеризации, но не явившихся в медицинское учреждение. Самыми популярными причинами неявки стали нехватка времени, регулярное прохождение осмотра на работе и в целом недоверие к данному мероприятию.
Всего «АльфаСтрахование – ОМС» опросила 15,7 тыс. человек в 13 регионах присутствия компании – 2,2% от проинформированных и не прошедших диспансеризацию застрахованных граждан. В исследовании принимали участие жители 13 регионов присутствия компании: Брянской, Кемеровской, Мурманской, Новгородской, Ростовской, Тверской, Тульской, Челябинской, Тюменской и Омской областей, а также Краснодарского края, Республики Башкортостан и Ханты-Мансийского автономного округа.
Самой популярной причиной неявки застрахованные граждане указали нехватку времени для прохождения профилактических мероприятий – 22,9%, 11% отметили, что являются сотрудниками предприятий, на которых регулярно, согласно перечню вредных и опасных производственных факторов, проводятся профилактические медосмотры. Третье место с показателем 10,4% сформировано ответом «не считаю нужным, не хочу, не верю, не планирую» проходить диспансеризацию.
Также среди причин застрахованными лицами называлась невозможность посетить медицинское учреждение по состоянию здоровья (5,9%), сложность попасть на прием к врачам (5,1%), непонимание со стороны работодателя и невозможность соотнести процедуры с рабочим графиком (4,2%), не устраивающий график работы медицинской организации (3,8%).
Топ-10 причин отказа от прохождения диспансеризации замыкают ответы застрахованных, состоящих на диспансерном учете (2,5%), тех, кто не смог объяснить причину игнорирования профилактического осмотра (2,4%), и граждан, которые, по их уверению, не пользуются бесплатной медициной вовсе (1,7%).
Более 12% опрошенных пообещали, что они все-таки пройдут диспансеризацию. Также 4,8% сказали, что проходят ее в настоящее время, а 3,9% только что прошли.
|
№
|
Причина отказа от прохождения диспансеризации
|
%
|
1
|
Нет времени
|
22,9
|
2
|
Прохожу профосмотры на предприятии
|
11,0
|
3
|
Не считаю нужным, не планирую, не хочу, не верю
|
10,4
|
4
|
Невозможность посетить медицинскую организацию по состоянию здоровья
|
5,9
|
5
|
Сложно попасть на прием (проблемы с записью по интернету, очереди в регистратуре, очереди у кабинетов и т.п.)
|
5,1
|
6
|
Работодатель не отпускает с работы/нет возможности совместить с работой
|
4,2
|
7
|
Не устраивает график работы медицинской организации
|
3,8
|
8
|
Состою на диспансерном учете
|
2,5
|
9
|
Отказ без объяснения причины
|
2,4
|
10
|
Не пользуюсь бесплатной медициной
|
1,7
|
11
|
Диспансеризация не в один день
|
1,3
|
12
|
Формальный подход медицинской организации к проведению диспансеризации
|
0,9
|
13
|
Низкий уровень медицинского обслуживания
|
0,6
|
14
|
Далеко добираться до поликлиники
|
0,2
|
15
|
Личные мотивы
|
0,1
«Результаты прошлогоднего опроса были в целом схожи: самой популярной причиной неявки на диспансеризацию застрахованные граждане также указали нехватку времени для прохождения профилактических мероприятий, – говорит директор по ключевым проектам ООО «АльфаСтрахование – ОМС» Евгения Шувалова. – Мы настоятельно рекомендуем застрахованным не пренебрегать возможностью раз в три года совершенно бесплатно позаботиться о себе и пройти диспансеризацию, ведь благодаря комплексу профилактических мероприятий можно выявить раннее проявление признаков уже имеющихся хронических неинфекционных заболеваний, являющихся основной причиной инвалидности и преждевременной смертности. К таким заболеваниям относятся ишемическая болезнь сердца, новообразования, эндокринные заболевания, хронические болезни легких и др. Чтобы пройти диспансеризацию, нужно прийти в свою поликлинику, к которой вы прикреплены, взяв с собой паспорт и полис ОМС».
Прохождение диспансеризации предусмотрено Программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи для лиц, которым в текущем году исполняется 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 87, 90, 93, 96, 99 лет. Ежегодно вне зависимости от возраста обследоваться могут инвалиды ВОВ и других боевых действий, участники ВОВ, ставшие инвалидами вследствие общего заболевания, а также инвалиды, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда».
Диспансеризация проходит в два этапа. Первый этап (скрининг) включает в себя общие обследования, по результатам которых гражданину присваивается группа здоровья или, при необходимости, группа диспансерного наблюдения. Если по итогам прохождения первого этапа диспансеризации врач считает необходимым проведение более углубленного обследования, то пациент направляется на второй этап диспансеризации. Набор исследований на втором этапе может включать в себя консультации узких специалистов и различные исследования.