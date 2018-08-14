Россиянам по-прежнему не хватает времени на диспансеризацию

Специалисты «АльфаСтрахование – ОМС» в январе-июне 2018 г. провели опрос застрахованных, ранее проинформированных компанией о необходимости прохождения диспансеризации, но не явившихся в медицинское учреждение. Самыми популярными причинами неявки стали нехватка времени, регулярное прохождение осмотра на работе и в целом недоверие к данному мероприятию.

Всего «АльфаСтрахование – ОМС» опросила 15,7 тыс. человек в 13 регионах присутствия компании – 2,2% от проинформированных и не прошедших диспансеризацию застрахованных граждан. В исследовании принимали участие жители 13 регионов присутствия компании: Брянской, Кемеровской, Мурманской, Новгородской, Ростовской, Тверской, Тульской, Челябинской, Тюменской и Омской областей, а также Краснодарского края, Республики Башкортостан и Ханты-Мансийского автономного округа.

Самой популярной причиной неявки застрахованные граждане указали нехватку времени для прохождения профилактических мероприятий – 22,9%, 11% отметили, что являются сотрудниками предприятий, на которых регулярно, согласно перечню вредных и опасных производственных факторов, проводятся профилактические медосмотры. Третье место с показателем 10,4% сформировано ответом «не считаю нужным, не хочу, не верю, не планирую» проходить диспансеризацию.

Также среди причин застрахованными лицами называлась невозможность посетить медицинское учреждение по состоянию здоровья (5,9%), сложность попасть на прием к врачам (5,1%), непонимание со стороны работодателя и невозможность соотнести процедуры с рабочим графиком (4,2%), не устраивающий график работы медицинской организации (3,8%).

Топ-10 причин отказа от прохождения диспансеризации замыкают ответы застрахованных, состоящих на диспансерном учете (2,5%), тех, кто не смог объяснить причину игнорирования профилактического осмотра (2,4%), и граждан, которые, по их уверению, не пользуются бесплатной медициной вовсе (1,7%).

Более 12% опрошенных пообещали, что они все-таки пройдут диспансеризацию. Также 4,8% сказали, что проходят ее в настоящее время, а 3,9% только что прошли.