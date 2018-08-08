Сбербанк начислит 5% СПАСИБО при оплате одежды кредитной картой Mastercard

Сбербанк впервые запустил предложение кредитных карт MasterCard с начислением 5% бонусов СПАСИБО за покупку одежды и обуви. Это максимальный размер поощрения покупок данной категории, который когда-либо предлагала программа «Спасибо от Сбербанка» без учета партнерских начислений. Карты можно оформить в рамках акции по 30 сентября 2018 года включительно.

В акции участвуют кредитные карты MasterCard уровня Standard и Gold, а также Mastercard Momentum.

Исполнительный директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Игорь Ковалев:

«В преддверии начала нового учебного года и в период проведения массовых распродаж и скидок мы решили предложить клиентам удобный инструмент для оплаты покупок, позволяющий получать дополнительную выгоду. С кредитными картами MasterCard Сбербанка 5% покупок будет возвращаться клиентам бонусами СПАСИБО. Родителям удобно и выгодно получить дополнительные бонусы при покупке, например, школьной формы, обменяв их в дальнейшем на 99% скидку для покупки канцелярских товаров или билет на детский спектакль у партнеров программы лояльности».

Повышенные бонусы СПАСИБО по картам Mastercard начисляются по покупкам, совершенным до 31 января 2019 года. Подробно с условиями акции можно ознакомиться на сайте Сбербанка.

Ставки по картам MasterCard Сбербанка составляют 23,9% в рамках предодобренного предложения для клиентов Сбербанка и 27,9% - для остальных клиентов. При оформлении карты предоставляется бесплатная услуга «Мобильный банк» с СМС информированием обо всех операциях по карте, а клиенты с предодобренным предложением могут оформить карту с бесплатным обслуживанием на весь период действия карты.