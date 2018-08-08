Альфа-Банк предоставил 6 млрд рублей Трубной Металлургической Компании

Альфа-Банк предоставил 6 млрд рублей структуре Трубной Металлургической Компании — ПАО «Северский трубный завод» (ПАО «СТЗ»). Кредит выдан на срок до 3 лет. Все необходимые документы были оформлены в течение недели.

«Мы благодарны команде Альфа-Банка за оперативность. Сделка позволит оптимизировать кредитный портфель ТМК: удлинить сроки и понизить процентную ставку», — отметил заместитель генерального директора ТМК по экономике и финансам Тигран Петросян.

«Альфа-Банк высоко ценит партнерство с Трубной Металлургической Компанией, которая является крупнейшим мировым производителем труб для нефтегазовой отрасли. Компания демонстрирует сильные операционные результаты за счет за счет выстроенной акционером системы управления и стабильной конъюнктуры рынка трубной промышленности. Мы рады, что такой надежный заемщик, как ТМК, продолжает выбирать нас на конкурентном рынке корпоративного кредитования», — отметил член правления Альфа-Банка Максим Першин.

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

Альфа-Банк является крупнейшим частным финансовым институтом России по размеру совокупных активов, совокупному капиталу, кредитному и депозитному портфелям.

По итогам 2017 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial и его дочерние компании, включая АО «Альфа-Банк», составили 44,7 млрд. долларов США, совокупный кредитный портфель — 28,6 млрд. долларов США, совокупный капитал — 6,4 млрд долларов США. Чистая прибыль за 2017 год составила 798 млн. долларов США.

На территории России у Банка открыто более 750 подразделений. В Банковскую группу также входят иностранные финансовые компании, в том числе дочерний Банк в Нидерландах, финансовая компания на Кипре.

Альфа-Банк — официальный Европейский банк Чемпионата мира FIFA 2018™ и Кубка Конфедераций FIFA 2017. С момента своего основания в 1990 г. банк известен поддержкой масштабных культурных мероприятий. При содействии Альфа-Банка Россию посетили всемирно известные зарубежные музыканты. Также Альфа-Банк является организатором ежегодного фестиваля современной музыки и технологий AlfaFuturePeople.

ПАО «ТМК» является одним из ведущих глобальных поставщиков трубной продукции для нефтегазового сектора. ТМК объединяет 27 производственных предприятий, расположенных в России, США, Канаде, Румынии, Омане и Казахстане, и два научно-исследовательских центра в России и США. Общий объем отгрузки труб в 2017 году составил 3,8 млн тонн. Наибольшую долю в структуре продаж Компании занимают нарезные нефтегазовые трубы, отгружаемые потребителям в более 80 странах мира. ТМК поставляет продукцию в сочетании с широким комплексом сервисных услуг по термообработке, нанесению защитных покрытий, нарезке премиальных соединений, складированию и ремонту труб. Акции ТМК обращаются на Лондонской фондовой бирже и на Московской бирже.