Дальневосточный банк представил новых партнеров программы лояльности «Семейная команда»

Приобретая товары и услуги в сети партнеров программы лояльности, вы получаете бонусные баллы для оплаты топлива и сопутствующих товаров в сети АЗС/АЗК «Роснефть».

Автосервис «Желтый бокс» Салон люстр «Абажур» Магазин электрооборудования «Светоч» Комплексный ремонт и техническое обслуживание автомобилей любых марок. Люстры российских и европейских производителей, выключатели премиум класса, софиты и теплые полы. Товары для освещения — от карманных фонариков до фонарных столбов. 10 баллов за 100 рублей 5 баллов за 100 рублей 5 баллов за 100 рублей г. Владивосток, ул. Сельская, д. 6а г. Владивосток, ул. Снеговая, 42д г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 46/50, ТЦ «Альянс», пав. № 8 +7 (423) 299-29-99 , +7 (423) 299-29-99 , +7 (423) 299-29-99 +7 (423) 270-27-41 +7 (423) 224-04-10

Оплачивайте покупки картой «Семейная команда» в магазинах-партнерах программы, копите баллы вместе с родными и друзьями для последующей оплаты ими до 100 % стоимости топлива, товаров и услуг в сетях АЗС «Роснефть» и ТНК!

Более подробная информация о программе «Семейная комада» на сайте ПАО «Дальневосточный банк» и на сайте программы.

Оформить карту Мир «Семейная команда» Премиальная можно любом офисе Банка или по телефону круглосуточной горячей линии 8 800 555-37-23.