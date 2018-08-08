Дальневосточный банк представил новых партнеров программы лояльности «Семейная команда»

Приобретая товары и услуги в сети партнеров программы лояльности, вы получаете бонусные баллы для оплаты топлива и сопутствующих товаров в сети АЗС/АЗК «Роснефть».
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Автосервис «Желтый бокс»
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Салон люстр «Абажур»
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Магазин электрооборудования «Светоч»
|Комплексный ремонт и техническое обслуживание автомобилей любых марок.
|Люстры российских и европейских производителей, выключатели премиум класса, софиты и теплые полы.
|Товары для освещения — от карманных фонариков до фонарных столбов.
|10 баллов за 100 рублей
|5 баллов за 100 рублей
|5 баллов за 100 рублей
|г. Владивосток, ул. Сельская, д. 6а
|г. Владивосток, ул. Снеговая, 42д
|г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 46/50, ТЦ «Альянс», пав. № 8
|+7 (423) 299-29-99, +7 (423) 299-29-99, +7 (423) 299-29-99
|+7 (423) 270-27-41
|+7 (423) 224-04-10
Оплачивайте покупки картой «Семейная команда» в магазинах-партнерах программы, копите баллы вместе с родными и друзьями для последующей оплаты ими до 100 % стоимости топлива, товаров и услуг в сетях АЗС «Роснефть» и ТНК!
Более подробная информация о программе «Семейная комада» на сайте ПАО «Дальневосточный банк» и на сайте программы.
Оформить карту Мир «Семейная команда» Премиальная можно любом офисе Банка или по телефону круглосуточной горячей линии 8 800 555-37-23.