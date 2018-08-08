"Солид Банк" предложил потребительский кредит для собственников бизнеса, учредителей и ИП

Вы являетесь собственником бизнеса, учредителем компании или индивидуальным предпринимателем? Вам необходим кредит на цели не связанные с бизнесом, но банки предлагают вам кредит только как юридическому лицу?
Солид Банк идет вам на встречу и предоставляет возможность оформить потребительский кредит на сумму до 3 000 000 рублей. Суммы больше рассматриваются в индивидуальном порядке.
Узнать подробные условия кредита и оформить заявку можно на сайте банка, а также во всех офисах АО "Солид Банк".
Возможен выезд персонального менеджера банка на территорию клиента в оговоренное время.
Солид Банк идет вам на встречу и предоставляет возможность оформить потребительский кредит на сумму до 3 000 000 рублей. Суммы больше рассматриваются в индивидуальном порядке.
Узнать подробные условия кредита и оформить заявку можно на сайте банка, а также во всех офисах АО "Солид Банк".
Возможен выезд персонального менеджера банка на территорию клиента в оговоренное время.