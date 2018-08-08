"Солид Банк" предложил потребительский кредит для собственников бизнеса, учредителей и ИП

Солид Банк идет вам на встречу и предоставляет возможность оформить потребительский кредит на сумму до 3 000 000 рублей. Суммы больше рассматриваются в индивидуальном порядке.

Вы являетесь собственником бизнеса, учредителем компании или индивидуальным предпринимателем? Вам необходим кредит на цели не связанные с бизнесом, но банки предлагают вам кредит только как юридическому лицу?Узнать подробные условия кредита и оформить заявку можно на сайте банка , а также во всех офисах АО "Солид Банк".Возможен выезд персонального менеджера банка на территорию клиента в оговоренное время.