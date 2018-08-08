Житель Приангарья выплатил более 300 тыс. рублей долга по кредиту после обращения взыскания на зарплату

Житель Катангского района оформил два потребительских кредита в одном из банков, однако взятые на себя обязательства в установленные сроки не выполнил. Сумма задолженности перед банком составила более 300 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УФССП России по Иркутской области.

Представители банка обратились в суд с иском, который был удовлетворен мировым судьей судебного участка No 65 Катангского района Иркутской области.

В рамках исполнительного производства сбыло вынесено постановление об обращении взыскания на зарплату должника с удержанием 50% от получаемого дохода.

После этого мужчина, не желая подрывать свой авторитет на работе, погасил задолженность в полном объеме.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.