22,5 млн рублей штрафов выписано нарушителям правил пожарной безопасности в лесах Иркутской области с начала года

Сотрудниками территориальных управлений министерства лесного комплекса Иркутской области за текущий период 2018 года выявлено 1 307 нарушений правил пожарной безопасности в лесах. С учетом протоколов, поступивших из правоохранительных и иных органов, наложено 1 182 административных штрафа по статье 8.32 КоАП РФ на общую сумму около 22,5 млн рублей.

За минувшие сутки, 7 августа, зарегистрирован один новый лесной пожар на площади шесть гектаров в Усть-Илимском районе. В его тушении задействовано семь сотрудников лесной охраны, 10 мобилизованных граждан и четыре единицы техники. Накануне авиапатрулирование осуществлял один легкомоторный самолет, который пробыл в небе над Усть-Кутским районом 3 часа 5 минут.

В зоне космомониторинга в Катангском районе находится 10 лесных пожаров, возникших 6 августа из-за сухих гроз. Общая площадь этих возгораний на утро текущего дня составляла 11 042 га. По решению областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности данные пожары не обслуживаются.