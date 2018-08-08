Акционерам Сбербанка: а вы получили дивиденды?

В середине июля Сбербанк завершил выплату дивидендов по итогам 2017 года. Акционеры получили рекордную за всю историю банка сумму в общем объеме 271 млрд. рублей или 12 рублей на одну обыкновенную и привилегированную акцию. По сравнению с прошлым годом размер дивидендных выплат увеличен в два раза.

Что делать если вы акционер Сбербанка, но дивиденды вам не поступили?

Как отмечает главный экономист депозитария Байкальский банк Сбербанка Жанна Петрова, чаще всего дивидендные выплаты не зачисляются на счет акционера в связи с тем, что в реестре акционеров или в депозитарии банка содержатся неактуальные на день выплаты сведения о платежных реквизитах акционера. Жизнь течет, кто-то переезжает, меняет фамилию и т.д., забывая оповестить об этом банк. А ведь о корректности этих данных должен позаботиться сам акционер.

Для актуализации платежных реквизитов акционеру необходимо предоставить новую анкету регистратору либо депозитарию, в зависимости от того где хранятся его акции. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также располагать сведениями о банковских реквизитах для перечисления дивидендов.

«Хотелось бы обратить внимание, - говорит Жанна Петрова, - что акционеры Сбербанка, чьи акции хранятся в депозитарии банка по договорам о депозитарно-брокерском обслуживании - в отличие от тех, кто хранит бумаги в реестрах - имеют возможность удаленного редактирования анкетных данных через личный кабинет Сбербанк Онлайн. Там же, не выходя из дома, можно запрашивать и получать любую информацию и отчеты по своим акциям, в том числе о выплате дивидендов, и подавать поручения на совершение операций с ними».

Еще одним преимуществом учета акций на депозитарно-брокерских счетах для акционеров является смс или е-mail информирование обо всех событиях по ценным бумагам - собраниях, выплатах дивидендов, принятых решения и т.п.

Владельцы акций ПАО Сбербанк, проживающие на территориях Иркутской области, Бурятии, Забайкалья и Якутии, могут задать интересующие вопросы специалистам депозитария Байкальского банка ПАО Сбербанк по адресу: г. Иркутск, ул. Нижняя Набережная, 10, каб. 122 или по телефонам в Иркутске (3952) 28-22-50; 28-22-70.

Отметим, что согласно законодательству, акционеры, вовремя не получившие дивиденды, вправе обратиться с требованием об их выплате в течение трех лет с даты принятия решения о выплате.